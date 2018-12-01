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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 23:00
Вкладчик1234 написав: Stargazer212 написав:
Я своему коту корм в Ашане покупаю, в зоомагазинах такой как раз на 20% дороже)))
на zootovary.com смотрели? Сегодня-завтра там ещё доп.скидка есть
я покупаю корм в ветеринарке. и МСС подходящий и цены как на зоотоварах с учетом скидки.
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mephala
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Додано: Суб 01 гру, 2018 23:16
Подскажите альтернативу моне по кешбеку? .
Аптеки, АЗС, продмаги.
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@sms
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@sms
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Додано: Суб 01 гру, 2018 23:20
@sms написав:
Подскажите альтернативу моне по кешбеку? .
Аптеки, АЗС, продмаги.
Алла Максимка, Б5 и Виика.
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Олег1964
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Додано: Суб 01 гру, 2018 23:22
evvk1 написав:
Позвонил в приват. Могут дать 50000 кредитных. Столько и не надо. Но, теперь надо быть идиотом, чтобы не пользоваться оплатой частями ( в розетке присмотрел нужную вещь). Спасибо монобанку за экономическую грамотность! Год попользовался как основной, теперь в более интересные эксперименты
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у привата дурацкая оплата частями. карту можно юзать в режиме ОЧ онли.
если карту привата юзать еще как и обычную кредитку будет или куча гемора или ОЧ станет золотой.
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mephala
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Додано: Суб 01 гру, 2018 23:24
@sms написав:
Подскажите альтернативу моне по кешбеку? .
Аптеки, АЗС, продмаги.
см. viewtopic.php?p=4514261#p4514261
(р)
Начните с обычной(ОФФлайн)Білявки Идеи и Б5 от Таси
...а мож Эко-Максимум от Алки для любителей Эко-Маркета
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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1
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Додано: Суб 01 гру, 2018 23:56
@sms написав:
Подскажите альтернативу моне по кешбеку? .
Аптеки, АЗС, продмаги.
Если в вашем городе есть А банк - можете попробовать их карту. Для этого правда надо хотя бы на полгода занести 25 кГрн депо. А так все будет очень похоже на недавнего Моню - выбор двух категорий в месяц, одинаковый кэшбек за свои и кредитные, грейс до 55 дней. Выбор категорий больше чем у Моня и проценты либо такие же либо выше (цветы ниже, но то таке). Выводить на счёт можно от 10 грн.
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Flamingo
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Додано: Нед 02 гру, 2018 00:29
Flamingo написав:
Если в вашем городе есть А банк - можете попробовать их карту. Для этого правда надо хотя бы на полгода занести 25 кГрн депо. А так все будет очень похоже на недавнего Моню - выбор двух категорий в месяц, одинаковый кэшбек за свои и кредитные, грейс до 55 дней. Выбор категорий больше чем у Моня и проценты либо такие же либо выше (цветы ниже, но то таке). Выводить на счёт можно от 10 грн.
таксикоманы есть только в а-банке?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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proftpd66
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Додано: Нед 02 гру, 2018 00:45
clientage написав: @sms написав:
Подскажите альтернативу моне по кешбеку? .
Аптеки, АЗС, продмаги.
см. viewtopic.php?p=4514261#p4514261
(р)
Начните с обычной(ОФФлайн)Білявки Идеи и Б5 от Таси
...а мож Эко-Максимум от Алки для любителей Эко-Маркета
Білявки Идеи мне выдало 0%.
c 2013 года использую кред. периодически около 100к.
у них автоматом стоит не давать кред лимит, если клиент УЖЕ используется кред лимит. Аналогично ТАС.Идея не дает кешбэк.
Готичную моню придется использовать
============
ТАС дает кешбэк за личные или за кредитные?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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proftpd66
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Додано: Нед 02 гру, 2018 08:54
mephala написав:у привата дурацкая оплата частями. карту можно юзать в режиме ОЧ онли.
если карту привата юзать еще как и обычную кредитку будет или куча гемора или ОЧ станет золотой.
Неправда. Если кредитка в постоянном минусе, то скажем ОЧ на 15 частей обойдется всего в 2,9% годовых. Это золотая?
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dengon
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Додано: Нед 02 гру, 2018 09:09
dengon написав:
mephala написав:у привата дурацкая оплата частями. карту можно юзать в режиме ОЧ онли.
если карту привата юзать еще как и обычную кредитку будет или куча гемора или ОЧ станет золотой.
Неправда. Если кредитка в постоянном минусе, то скажем ОЧ на 15 частей обойдется всего в 2,9% годовых. Это золотая?
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Вообще-то за кредитные комиссия 4%, а 2,9 от ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ суммы это ежемесячная комиссия моментальной рассрочки + те же 4% если за кредитные, так что подучите немножко матчасть.
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WachtAmRhein
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