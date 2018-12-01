|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 гру, 2018 09:52
Представитель monobank, прошу предоставить свои ответы.
Почему перед оформлением рассрочки нет возможности выслать копию договора на электронную почту, как это сделано с договорами на депозиты?
Почему после оформления рассрочки нет возможности отравить подписанный договор рассрочки на электронную почту?
Почему человеческая служба поддержки на явный запрос получить договор на электронную почту даёт ответ, что с ним можно ознакомиться в мобильном приложении? И приходится настаивать его получить.
Почему выданный поддержкой договор рассрочки не подписан — на месте подписей ничего нет?
Справку о закрытии кредита после погашения рассрочки мне как и у кого получать?
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 498
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 гру, 2018 10:25
Черт привык к монобанку... Надо было на алиэкспресс покупки сделать.. Рука так и тянется к приложению. Но, нет - пришлось целых 5 минут потратить, чтоб зайти на приват- перекинуть деньги с счета на счет. Ух...5 минут .Ужас. Но, я выдержал... На моно - возможно (!!!) прибыль 1%. На приват просто деньги с профитом +1% ( издержки работы).. И обратно приват стает основной карточкой для оплат.. Жаль.. А так хорошо начиналось.
Отправлено с моего LG-D851 через Tapatalk
-
evvk1
-
-
- Повідомлень: 69
- З нами з: 20.01.11
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 гру, 2018 10:32
evvk1 написав:
На приват просто деньги с профитом +1% ( издержки работы).. И обратно приват стает основной карточкой для оплат..
Надо менять стиль работы. Я продавцов, которые предлагают оплату на карты примата, в 99% случаев посылаю лесом...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 6167
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 338 раз.
- Подякували: 626 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 гру, 2018 10:51
Vorlon написав:
Надо менять стиль работы. Я продавцов, которые предлагают оплату на карты примата, в 99% случаев посылаю лесом...
Да без разницы чья карта.
Большинство уже даже и не заикается за 1%. Но, конечно, обрадуются, если в П24 поставить галку "комиссия карты продавца за счет покупателя".
-
wig
-
-
- Повідомлень: 3712
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 234 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 гру, 2018 10:51
Как можно закрыть карту, счет мони?
-
Son of Sun
-
-
- Повідомлень: 291
- З нами з: 25.04.14
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 гру, 2018 10:55
В поддержку обращаться пока что.
Просто так опцию не убрали бы. ИМХО
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 498
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 гру, 2018 10:57
MASolomko написав:
В поддержку обращаться пока что.
Просто так опцию не убрали бы. ИМХО
Может, сейчас письменное заявление нужно, или верификация паспорта.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 3712
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 234 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|