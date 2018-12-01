Додано: Нед 02 гру, 2018 11:37

wig написав: MASolomko написав: В поддержку обращаться пока что.

Просто так опцию не убрали бы. ИМХО В поддержку обращаться пока что.Просто так опцию не убрали бы. ИМХО



Может, сейчас письменное заявление нужно, или верификация паспорта. Может, сейчас письменное заявление нужно, или верификация паспорта.

Полагаю, что нужно будет топать в отделение Универсала и писать заявление, т.к. это их счет.Да, пимпочку о закрытии в приложении внезапно убрали, чтобы клиенты не портили статистику закрытыми счетами после "покращень".PS Над этим решением надо подумать, т.к. в моих КБеках мало что изменилось в %%, просто нужно платить своими средствами, чтобы их иметь, а не 1% за счет кредитных. (давно КБ не выбирал в ноль и вяло пользовался картой посл. месяцы).Плюс на остаток 10% - не сильно много, но и не 0-0.01% как у некоторых. Плюс много чего все еще интересного (бесплатного) в плане тарифов: переводы с\на карты, между клиентами мони и пр. Если это не будут трогать, то пусть живет.