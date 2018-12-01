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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1069107010711072
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 11:46

  wig написав:
  Son of Sun написав:Да, пимпочку о закрытии в приложении внезапно убрали, чтобы клиенты не портили статистику закрытыми счетами после "покращень".

Пока не ввели абонку, плевать на пимпочку. А вот потом толпиться в Универсале не хочется.

Абонку вводить навряд ли будут, а вот снимать оплату за разные операции - более вероятно
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:07

Re: Monobank

Готовят красивую стату.Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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  #<1 ... 1069107010711072
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