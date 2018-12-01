Абонку вводить навряд ли будут, а вот снимать оплату за разные операции - более вероятно
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 гру, 2018 11:46
Абонку вводить навряд ли будут, а вот снимать оплату за разные операции - более вероятно
Додано: Нед 02 гру, 2018 12:07
Re: Monobank
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|