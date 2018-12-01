MASolomko написав:Представитель monobank, прошу предоставить свои ответы.
Почему перед оформлением рассрочки нет возможности выслать копию договора на электронную почту, как это сделано с договорами на депозиты?
Почему после оформления рассрочки нет возможности отравить подписанный договор рассрочки на электронную почту?
Почему человеческая служба поддержки на явный запрос получить договор на электронную почту даёт ответ, что с ним можно ознакомиться в мобильном приложении? И приходится настаивать его получить.
Почему выданный поддержкой договор рассрочки не подписан — на месте подписей ничего нет?
Справку о закрытии кредита после погашения рассрочки мне как и у кого получать?
Спасибо за ваши вопросы. Действительно, в приложении пока отсутствует функционал о котором вы написали. Мы занимаемся этим вопросом, возможно уже в ближайшем будущем функционал будет большим. При этом, вы можете обращаться в поддержку, если вам необходим договор с подписью и печатью - мы вам его сформируем и отправим на вашу электронную почту.
monobank — перший мобiльний банк 0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Vorlon написав:Надо менять стиль работы. Я продавцов, которые предлагают оплату на карты примата, в 99% случаев посылаю лесом...
Мне пофиг чья карта, но если вижу "хитросделанных" продаванов, просящих к сумме уже озвученного товара еще +1% сразу посылаю "в сад". БизнесмЭны хреновы
А есть альтернатива Бэбибиплюсу по товарам для детей? Там и с учётом 0,5% комиссии дешевле многих наземных магазов.
Не могу сказать конкретно по Вашему магазину, поскольку возраст моих детей 20+, но по тем товарам, что обычно я покупаю в украинском сегменте интернет-магазов - всегда есть выбор среди как минимум 5-6 продавцов с примерно одинаковыми ценами. Идеально если у них подключена оплата картами через ликпей, но на карту тоже могу перевести, если нет альтернативы. Но "на карту +1%" - сорри.