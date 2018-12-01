MASolomko написав:

Представитель monobank, прошу предоставить свои ответы.Почему перед оформлением рассрочки нет возможности выслать копию договора на электронную почту, как это сделано с договорами на депозиты?Почему после оформления рассрочки нет возможности отравить подписанный договор рассрочки на электронную почту?Почему человеческая служба поддержки на явный запрос получить договор на электронную почту даёт ответ, что с ним можно ознакомиться в мобильном приложении? И приходится настаивать его получить.Почему выданный поддержкой договор рассрочки не подписан — на месте подписей ничего нет?Справку о закрытии кредита после погашения рассрочки мне как и у кого получать?