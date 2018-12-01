RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1070107110721073>
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 11:46

  wig написав:
  Son of Sun написав:Да, пимпочку о закрытии в приложении внезапно убрали, чтобы клиенты не портили статистику закрытыми счетами после "покращень".

Пока не ввели абонку, плевать на пимпочку. А вот потом толпиться в Универсале не хочется.

Абонку вводить навряд ли будут, а вот снимать оплату за разные операции - более вероятно
Son of Sun
 
Повідомлень: 293
З нами з: 25.04.14
Подякував: 89 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:07

Re: Monobank

Готовят красивую стату.Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1882
З нами з: 03.12.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:48

  Vorlon написав:
  evvk1 написав:На приват просто деньги с профитом +1% ( издержки работы).. И обратно приват стает основной карточкой для оплат..

Надо менять стиль работы. Я продавцов, которые предлагают оплату на карты примата, в 99% случаев посылаю лесом...

Мне пофиг чья карта, но если вижу "хитросделанных" продаванов, просящих к сумме уже озвученного товара еще +1% сразу посылаю "в сад". БизнесмЭны хреновы :mrgreen:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1052
З нами з: 20.03.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:21

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:
  evvk1 написав:На приват просто деньги с профитом +1% ( издержки работы).. И обратно приват стает основной карточкой для оплат..

Надо менять стиль работы. Я продавцов, которые предлагают оплату на карты примата, в 99% случаев посылаю лесом...

Мне пофиг чья карта, но если вижу "хитросделанных" продаванов, просящих к сумме уже озвученного товара еще +1% сразу посылаю "в сад". БизнесмЭны хреновы :mrgreen:

А есть альтернатива Бэбибиплюсу по товарам для детей? Там и с учётом 0,5% комиссии дешевле многих наземных магазов.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1137
З нами з: 10.12.07
Подякував: 112 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:30

  MASolomko написав:Представитель monobank, прошу предоставить свои ответы.

Почему перед оформлением рассрочки нет возможности выслать копию договора на электронную почту, как это сделано с договорами на депозиты?

Почему после оформления рассрочки нет возможности отравить подписанный договор рассрочки на электронную почту?

Почему человеческая служба поддержки на явный запрос получить договор на электронную почту даёт ответ, что с ним можно ознакомиться в мобильном приложении? И приходится настаивать его получить.

Почему выданный поддержкой договор рассрочки не подписан — на месте подписей ничего нет?

Справку о закрытии кредита после погашения рассрочки мне как и у кого получать?


Спасибо за ваши вопросы. Действительно, в приложении пока отсутствует функционал о котором вы написали. Мы занимаемся этим вопросом, возможно уже в ближайшем будущем функционал будет большим. При этом, вы можете обращаться в поддержку, если вам необходим договор с подписью и печатью - мы вам его сформируем и отправим на вашу электронную почту.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 216
З нами з: 31.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:43

Re: Monobank

  monobank_ua написав:При этом, вы можете обращаться в поддержку, если вам необходим договор с подписью и печатью - мы вам его сформируем и отправим на вашу электронную почту.
Поддержка в VIBER этого делать не умеет.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14039
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1060 раз.
Подякували: 1165 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:47

monobank_ua, предлагаю ввести бонус для клиента, отказавшегося от получения договора вклада на НовойПочте - 25грн :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26564
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2118 раз.
Подякували: 3048 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:52

  clientage написав:monobank_ua, предлагаю ввести бонус для клиента, отказавшегося от получения договора вклада на НовойПочте - 25грн :idea:

хотяб 21грн.Вспоминается Фидот с минимальными 2000.По 68 штук оформляли ж))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1882
З нами з: 03.12.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:54

  Мизантрóп написав:
  clientage написав:monobank_ua, предлагаю ввести бонус для клиента, отказавшегося от получения договора вклада на НовойПочте - 25грн :idea:

хотяб 21грн.Вспоминается Фидот с минимальными 2000.По 68 штук оформляли ж))

Фидот -- касава, очень благородно ушёл... но таки ушёл :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26564
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2118 раз.
Подякували: 3048 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:56

  kreuz написав:
  Flamingo написав:
  Vorlon написав:Надо менять стиль работы. Я продавцов, которые предлагают оплату на карты примата, в 99% случаев посылаю лесом...

Мне пофиг чья карта, но если вижу "хитросделанных" продаванов, просящих к сумме уже озвученного товара еще +1% сразу посылаю "в сад". БизнесмЭны хреновы :mrgreen:

А есть альтернатива Бэбибиплюсу по товарам для детей? Там и с учётом 0,5% комиссии дешевле многих наземных магазов.

Не могу сказать конкретно по Вашему магазину, поскольку возраст моих детей 20+, но по тем товарам, что обычно я покупаю в украинском сегменте интернет-магазов - всегда есть выбор среди как минимум 5-6 продавцов с примерно одинаковыми ценами. Идеально если у них подключена оплата картами через ликпей, но на карту тоже могу перевести, если нет альтернативы. Но "на карту +1%" - сорри. :cry:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1052
З нами з: 20.03.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1070107110721073>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], mephala, Stringer, Surz, Vint і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (3720)
02.12.2018 14:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.