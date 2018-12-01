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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 гру, 2018 14:00
clientage написав:monobank_ua
, предлагаю ввести бонус для клиента, отказавшегося от получения договора вклада на НовойПочте - 25грн
Не демпингуйте, бонус должен быть 50 гривен - не меньше, учитывая оплату за услуги пересылки "Новой Почты"; человеко-часы на оформление договоров (электроэнергия, амортизация и т.п.), распечатка, упаковка в конверты, плюс те же котики, доставка всего этого на почту (или оплата курьера) и т.д.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 14:14
Мне последние договора приходили уже с ценой в 61.5 грн за услуги почты. Так что не меньше сотки!
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Surz
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Додано: Нед 02 гру, 2018 14:32
Surz написав:
Мне последние договора приходили уже с ценой в 61.5 грн за услуги почты. Так что не меньше сотки!
нууу с половины, по-божески, мы ж не звери, хоть и свинорылы
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 02 гру, 2018 16:00
clientage написав:monobank_ua
, предлагаю ввести бонус для клиента, отказавшегося от получения договора вклада на НовойПочте - 25грн
а что это за "договор вклада"?
первый раз слышу, хотя каждый день делаю отправки
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Додано: Нед 02 гру, 2018 16:02
swan forever написав: clientage написав:monobank_ua
, предлагаю ввести бонус для клиента, отказавшегося от получения договора вклада на НовойПочте - 25грн
а что это за "договор вклада"?
первый раз слышу, хотя каждый день делаю отправки
Договір по депо онлай з монокарти - роздрукований.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 16:39
clientage написав:monobank_ua
, предлагаю ввести бонус для клиента, отказавшегося от получения договора вклада на НовойПочте - 25грн
Я уже предлагал ранее:
sola написав:monobank_ua
Предлагаю вам сделать кэшбек 50 грн. для клиентов, которые оформляют депозит и отказываются от получения бумажной версии договора по почте.
Вот открыл я депо на 1 месяц на 1000 грн. Мне монобанк выплатит 10.73 грн., а Новой почте за доставку договора и наклеек - 51 грн. Нехорошо как-то...
В итоге они мне просто перестали присылать бумажные договора без каких-либо бонусов
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sola
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Додано: Нед 02 гру, 2018 17:15
WachtAmRhein написав:Вообще-то за кредитные комиссия 4%, а 2,9 от ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ суммы это ежемесячная комиссия моментальной рассрочки + те же 4% если за кредитные, так что подучите немножко матчасть.
С 2,9 немного дал маху
При ОЧ в Привате комиссия в месяц 4% от СУММЫ ПЛАТЕЖА. Т.к. первый платеж без комиссии, то удорожание чуть меньше, чем на 4% за весь период. Что на 15 платежей даёт переплату 4%*14/15= 3,73%. Что в годовых процентах 3,73*12/15=3,0%
P.S. Считал без ежемесячной комиссии в 0,01%, т.к. у меня еще без нее договора. С ней, конечно, дороже, но все равно не "золото".
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dengon
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