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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1071107210731074>
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:00

  clientage написав:monobank_ua, предлагаю ввести бонус для клиента, отказавшегося от получения договора вклада на НовойПочте - 25грн :idea:


Не демпингуйте, бонус должен быть 50 гривен - не меньше, учитывая оплату за услуги пересылки "Новой Почты"; человеко-часы на оформление договоров (электроэнергия, амортизация и т.п.), распечатка, упаковка в конверты, плюс те же котики, доставка всего этого на почту (или оплата курьера) и т.д.
Охотник на деньги
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:14

Re: Monobank

Мне последние договора приходили уже с ценой в 61.5 грн за услуги почты. Так что не меньше сотки!
Surz
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:32

  Surz написав:Мне последние договора приходили уже с ценой в 61.5 грн за услуги почты. Так что не меньше сотки!

нууу с половины, по-божески, мы ж не звери, хоть и свинорылы :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:00

  clientage написав:monobank_ua, предлагаю ввести бонус для клиента, отказавшегося от получения договора вклада на НовойПочте - 25грн :idea:

а что это за "договор вклада"?
первый раз слышу, хотя каждый день делаю отправки
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swan forever
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:02

  swan forever написав:
  clientage написав:monobank_ua, предлагаю ввести бонус для клиента, отказавшегося от получения договора вклада на НовойПочте - 25грн :idea:

а что это за "договор вклада"?
первый раз слышу, хотя каждый день делаю отправки

Договір по депо онлай з монокарти - роздрукований.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:39

  clientage написав:monobank_ua, предлагаю ввести бонус для клиента, отказавшегося от получения договора вклада на НовойПочте - 25грн :idea:

Я уже предлагал ранее:
  sola написав:monobank_ua

Предлагаю вам сделать кэшбек 50 грн. для клиентов, которые оформляют депозит и отказываются от получения бумажной версии договора по почте.

Вот открыл я депо на 1 месяц на 1000 грн. Мне монобанк выплатит 10.73 грн., а Новой почте за доставку договора и наклеек - 51 грн. Нехорошо как-то... ;)

В итоге они мне просто перестали присылать бумажные договора без каких-либо бонусов :)
sola
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 17:15

Re: Monobank

WachtAmRhein написав:Вообще-то за кредитные комиссия 4%, а 2,9 от ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ суммы это ежемесячная комиссия моментальной рассрочки + те же 4% если за кредитные, так что подучите немножко матчасть.

С 2,9 немного дал маху :-(
При ОЧ в Привате комиссия в месяц 4% от СУММЫ ПЛАТЕЖА. Т.к. первый платеж без комиссии, то удорожание чуть меньше, чем на 4% за весь период. Что на 15 платежей даёт переплату 4%*14/15= 3,73%. Что в годовых процентах 3,73*12/15=3,0%
P.S. Считал без ежемесячной комиссии в 0,01%, т.к. у меня еще без нее договора. С ней, конечно, дороже, но все равно не "золото".
dengon
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 17:46

  dengon написав:С 2,9 немного дал маху :-(
При ОЧ в Привате комиссия в месяц 4% от СУММЫ ПЛАТЕЖА. Т.к. первый платеж без комиссии, то удорожание чуть меньше, чем на 4% за весь период. Что на 15 платежей даёт переплату 4%*14/15= 3,73%. Что в годовых процентах 3,73*12/15=3,0%

Опять двойка
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:48

где-то было раньше, но щас не могу найти этот лайфхак.
Есть карта-ключ к счёту ФОПа в примате, собственно и сам счёт. Обналичить у них 0.8%.
Вопрос - какой есть путь с наименьшими потерями вывода средств с этого счёта или ключ-карты на карту Мони???
РОШЕН
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swan forever
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:51

Re: Monobank

  swan forever написав:Вопрос - какой есть путь с наименьшими потерями вывода средств с этого счёта или ключ-карты на карту Мони???

Переказ на карту моні з п24бізнес
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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