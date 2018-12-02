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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1071107210731074
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:51

Re: Monobank

  swan forever написав:Вопрос - какой есть путь с наименьшими потерями вывода средств с этого счёта или ключ-карты на карту Мони???

Переказ на карту моні з п24бізнес
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:53

Re: Monobank

  monobank_ua написав:При этом, вы можете обращаться в поддержку, если вам необходим договор с подписью и печатью - мы вам его сформируем и отправим на вашу электронную почту.
Да откуда клиенту знать что умеет поддержка. Запросил документ, мне выдали редакцию без подписей моего и банка. Что должен думать клиент? Ничего хорошего.
Даже не предложили мне с подписью или без...

Так, а на вопрос справки о закрытии кредита что скажете?
Вопрос этот был задан, но вы культурно упустили его.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:37

  chipmunk написав:
  swan forever написав:Вопрос - какой есть путь с наименьшими потерями вывода средств с этого счёта или ключ-карты на карту Мони???

Переказ на карту моні з п24бізнес

Гран мерси, зараз спробую.
РОШЕН
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swan forever
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 23:26

  swan forever написав:
  chipmunk написав:
  swan forever написав:Вопрос - какой есть путь с наименьшими потерями вывода средств с этого счёта или ключ-карты на карту Мони???

Переказ на карту моні з п24бізнес

Гран мерси, зараз спробую.

Должно быть правильное назначение платежа иначе без уплаты налогов могут и не выпустить.
что-то типа: "повернення надміру витрачених коштівпов, без утримання податку з доходiв фiз. осiб, без ПДВ"
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 23:40

  Son of Sun написав:Как можно закрыть карту, счет мони?

на днях кликнул и закрыл странно что у других не так
свинорыл
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 07:46

  Starter написав:
  clientage написав:Ну да или мона забрать самовывозом и расплатиться картой на кассе, там кошерный МСС
Бывает, шо ПОС на кассе вдруХ не работает, ну тогда обещаете прийти в др. раз и... ПОС вдрух уже и работает :)

как-то не понимаю, как в оналйн магазине на кассе платить)
+даже если бы была такая опция, то дорога дороже кеша выйдет)

Заказываете через инет, после работы едете мимо офлайн-магаза и забираете без очереди :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1071107210731074
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