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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:51
swan forever написав:
Вопрос - какой есть путь с наименьшими потерями вывода средств с этого счёта или ключ-карты на карту Мони???
Переказ на карту моні з п24бізнес
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Нед 02 гру, 2018 19:53
monobank_ua написав:
При этом, вы можете обращаться в поддержку, если вам необходим договор с подписью и печатью - мы вам его сформируем и отправим на вашу электронную почту.
Да откуда клиенту знать что умеет поддержка. Запросил документ, мне выдали редакцию без подписей моего и банка. Что должен думать клиент? Ничего хорошего.
Даже не предложили мне с подписью или без...
Так, а на вопрос справки о закрытии кредита что скажете?
Вопрос этот был задан, но вы культурно упустили его.
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MASolomko
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Додано: Нед 02 гру, 2018 21:37
chipmunk написав: swan forever написав:
Вопрос - какой есть путь с наименьшими потерями вывода средств с этого счёта или ключ-карты на карту Мони???
Переказ на карту моні з п24бізнес
Гран мерси, зараз спробую.
РОШЕН
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swan forever
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Додано: Нед 02 гру, 2018 23:26
swan forever написав: chipmunk написав: swan forever написав:
Вопрос - какой есть путь с наименьшими потерями вывода средств с этого счёта или ключ-карты на карту Мони???
Переказ на карту моні з п24бізнес
Гран мерси, зараз спробую.
Должно быть правильное назначение платежа иначе без уплаты налогов могут и не выпустить.
что-то типа: "повернення надміру витрачених коштівпов, без утримання податку з доходiв фiз. осiб, без ПДВ"
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ol_zy
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Додано: Нед 02 гру, 2018 23:40
Son of Sun написав:
Как можно закрыть карту, счет мони?
на днях кликнул и закрыл странно что у других не так
свинорыл
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Додано: Пон 03 гру, 2018 07:46
Starter написав: clientage написав:
Ну да или мона забрать самовывозом и расплатиться картой на кассе, там кошерный МСС
Бывает, шо ПОС на кассе вдруХ не работает, ну тогда обещаете прийти в др. раз и... ПОС вдрух уже и работает
как-то не понимаю, как в оналйн магазине на кассе платить)
+даже если бы была такая опция, то дорога дороже кеша выйдет)
Заказываете через инет, после работы едете мимо офлайн-магаза и забираете без очереди
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 03 гру, 2018 17:14
Подскажите как лучше вывести депозит с мони в грн. без потери за обнал?
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Stasevich
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Додано: Пон 03 гру, 2018 17:23
Stasevich написав:
Подскажите как лучше вывести депозит с мони в грн. без потери за обнал?
Альфа, Укрсиб, Универсал, Тазик. Список не исчерпывающ
Востаннє редагувалось Son of Sun
в Пон 03 гру, 2018 17:25, всього редагувалось 1 раз.
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Son of Sun
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Додано: Пон 03 гру, 2018 17:24
СЭПом на оте банки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 03 гру, 2018 17:26
clientage написав:
СЭПом на оте банки
на Укрсиб бесплатно p2p, СЕП - 1%
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