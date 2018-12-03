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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:27
т.е. есть ньюансы
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 03 гру, 2018 20:03
Алё, гараж.
сделайте для тех кто имеет депозит или кто хранит на валютной карте баксики, чтобы были бонусы. Такси по 20-30% кешбэк E-Class, кайен. Блэк Джек и шлюхи 20-40%
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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Додано: Пон 03 гру, 2018 20:57
Подскажите, 0,6% за открытие депо переводом по реквизитам из альфы монобанк должен заплатить?
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pfauter
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Додано: Пон 03 гру, 2018 21:27
pfauter написав:
Подскажите, 0,6% за открытие депо переводом по реквизитам из альфы монобанк должен заплатить?
не должен
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Додано: Пон 03 гру, 2018 22:12
pfauter написав:
Подскажите, 0,6% за открытие депо переводом по реквизитам из альфы монобанк должен заплатить?
Монобанк платит только за Приват
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Пон 03 гру, 2018 22:48
BBC написав: pfauter написав:
Подскажите, 0,6% за открытие депо переводом по реквизитам из альфы монобанк должен заплатить?
Монобанк платит только за Приват
А как именно надо из Привата заходить, чтобы Моно компенсировал? А то у меня КБ от банка завалялся, надо его до 100 грн чем-то добить безубыточно. Это чуть ли не единственный вариант, особенно теперь...
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kreuz
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Додано: Пон 03 гру, 2018 22:55
kreuz зеленая тумба,и >1000,00
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Пон 03 гру, 2018 22:56
kreuz написав: BBC написав: pfauter написав:
Подскажите, 0,6% за открытие депо переводом по реквизитам из альфы монобанк должен заплатить?
Монобанк платит только за Приват
А как именно надо из Привата заходить, чтобы Моно компенсировал? А то у меня КБ от банка завалялся, надо его до 100 грн чем-то добить безубыточно. Это чуть ли не единственный вариант, особенно теперь...
А просто пополниться налом через зеленую тумбу? - за это ж кишмиш все еще положен
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Flamingo
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Додано: Пон 03 гру, 2018 22:59
Мизантрóп написав:kreuz
зеленая тумба,и >1000,00
Надо депо открыть в Моно с последующим внесением через ТСО ПБ? Сколько ПБ возьмёт при этом, а Моно сколько компенсирует? И какой срок кстати депо должен быть? Верхний лимит тоже есть?
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kreuz
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