RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1072107310741075
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:27

т.е. есть ньюансы :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26611
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2119 раз.
Подякували: 3058 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:03

Алё, гараж.

сделайте для тех кто имеет депозит или кто хранит на валютной карте баксики, чтобы были бонусы. Такси по 20-30% кешбэк E-Class, кайен. Блэк Джек и шлюхи 20-40% :lol:

Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 296
З нами з: 22.12.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:57

Re: Monobank

Подскажите, 0,6% за открытие депо переводом по реквизитам из альфы монобанк должен заплатить?
pfauter
 
Повідомлень: 207
З нами з: 06.01.09
Подякував: 46 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:27

  pfauter написав:Подскажите, 0,6% за открытие депо переводом по реквизитам из альфы монобанк должен заплатить?


не должен
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8513
З нами з: 16.11.11
Подякував: 653 раз.
Подякували: 1266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:12

  pfauter написав:Подскажите, 0,6% за открытие депо переводом по реквизитам из альфы монобанк должен заплатить?
Монобанк платит только за Приват
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14044
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1061 раз.
Подякували: 1165 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:48

  BBC написав:
  pfauter написав:Подскажите, 0,6% за открытие депо переводом по реквизитам из альфы монобанк должен заплатить?
Монобанк платит только за Приват

А как именно надо из Привата заходить, чтобы Моно компенсировал? А то у меня КБ от банка завалялся, надо его до 100 грн чем-то добить безубыточно. Это чуть ли не единственный вариант, особенно теперь...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1141
З нами з: 10.12.07
Подякував: 112 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:55

kreuz зеленая тумба,и >1000,00
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1903
З нами з: 03.12.14
Подякував: 183 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:56

  kreuz написав:
  BBC написав:
  pfauter написав:Подскажите, 0,6% за открытие депо переводом по реквизитам из альфы монобанк должен заплатить?
Монобанк платит только за Приват

А как именно надо из Привата заходить, чтобы Моно компенсировал? А то у меня КБ от банка завалялся, надо его до 100 грн чем-то добить безубыточно. Это чуть ли не единственный вариант, особенно теперь...

А просто пополниться налом через зеленую тумбу? - за это ж кишмиш все еще положен
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1063
З нами з: 20.03.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:59

  Мизантрóп написав:kreuz зеленая тумба,и >1000,00

Надо депо открыть в Моно с последующим внесением через ТСО ПБ? Сколько ПБ возьмёт при этом, а Моно сколько компенсирует? И какой срок кстати депо должен быть? Верхний лимит тоже есть?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1141
З нами з: 10.12.07
Подякував: 112 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1072107310741075
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, Hella, kreuz, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11073)
03.12.2018 22:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.