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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 20:03
Алё, гараж.
сделайте для тех кто имеет депозит или кто хранит на валютной карте баксики, чтобы были бонусы. Такси по 20-30% кешбэк E-Class, кайен. Блэк Джек и шлюхи 20-40%
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https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Додано: Пон 03 гру, 2018 20:57
Re: Monobank
Подскажите, 0,6% за открытие депо переводом по реквизитам из альфы монобанк должен заплатить?
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:27
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:12
Монобанк платит только за Приват
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:48
А как именно надо из Привата заходить, чтобы Моно компенсировал? А то у меня КБ от банка завалялся, надо его до 100 грн чем-то добить безубыточно. Это чуть ли не единственный вариант, особенно теперь...
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Додано: Пон 03 гру, 2018 22:55
kreuz зеленая тумба,и >1000,00
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:56
А просто пополниться налом через зеленую тумбу? - за это ж кишмиш все еще положен
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:59
Надо депо открыть в Моно с последующим внесением через ТСО ПБ? Сколько ПБ возьмёт при этом, а Моно сколько компенсирует? И какой срок кстати депо должен быть? Верхний лимит тоже есть?
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