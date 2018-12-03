О, внатуре! Токо на 50 грн надо аж 10 кгрн натолкать...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 23:33
О, внатуре! Токо на 50 грн надо аж 10 кгрн натолкать...
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Додано: Пон 03 гру, 2018 23:40
Re: Monobank
Счаз разве что недруга приводить. Ну или депозитчика.
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