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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1073107410751076
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 23:33

  Flamingo написав:А просто пополниться налом через зеленую тумбу? - за это ж кишмиш все еще положен

О, внатуре! Токо на 50 грн надо аж 10 кгрн натолкать...
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Повідомлень: 1143
З нами з: 10.12.07
Подякував: 112 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 23:40

Re: Monobank

Счаз разве что недруга приводить. Ну или депозитчика.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1143
З нами з: 10.12.07
Подякував: 112 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1073107410751076
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