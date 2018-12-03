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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 23:33
Flamingo написав:
А просто пополниться налом через зеленую тумбу? - за это ж кишмиш все еще положен
О, внатуре! Токо на 50 грн надо аж 10 кгрн натолкать...
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kreuz
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Додано: Пон 03 гру, 2018 23:40
Счаз разве что недруга приводить. Ну или депозитчика.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 00:40
Подскажите как лучше вывести депозит с мони в грн. без потери за обнал?
А завести деньги откуда можно без потерь на комиссиях ?
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Surfer
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Додано: Вів 04 гру, 2018 07:35
Surfer написав:
Подскажите как лучше вывести депозит с мони в грн. без потери за обнал?
А завести деньги откуда можно без потерь на комиссиях ?
Р2Р с других карт, ну и СЭПом наверное.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Вів 04 гру, 2018 10:22
kreuz написав: Flamingo написав:
А просто пополниться налом через зеленую тумбу? - за это ж кишмиш все еще положен
О, внатуре! Токо на 50 грн надо аж 10 кгрн натолкать...
Приват возьмет чистыми комис 0,5%, а кэшбек будет 0,6%. А потом при выводе Моня заберет 19,5% налогов. Нормальный вариант если не хватает немного до 100. Почему я так в ноябре не сделал?
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Додано: Вів 04 гру, 2018 11:04
kreuz написав: Мизантрóп написав:kreuz
зеленая тумба,и >1000,00
Надо депо открыть в Моно с последующим внесением через ТСО ПБ? Сколько ПБ возьмёт при этом, а Моно сколько компенсирует? И какой срок кстати депо должен быть? Верхний лимит тоже есть?
Компенсация за депо от 3мес.
На месячный не распространяется!
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mihasik
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Додано: Вів 04 гру, 2018 11:16
Здається, від 6 міс.
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maxprofit
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Додано: Вів 04 гру, 2018 11:17
mihasik написав:
Компенсация за депо от 3мес.
От 6. 3-хмесячный депозит не компенсируется.
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