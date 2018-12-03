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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1073107410751076
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 23:33

  Flamingo написав:А просто пополниться налом через зеленую тумбу? - за это ж кишмиш все еще положен

О, внатуре! Токо на 50 грн надо аж 10 кгрн натолкать...
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 23:40

Re: Monobank

Счаз разве что недруга приводить. Ну или депозитчика.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 00:40

Подскажите как лучше вывести депозит с мони в грн. без потери за обнал?


А завести деньги откуда можно без потерь на комиссиях ?
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 07:35

  Surfer написав:
Подскажите как лучше вывести депозит с мони в грн. без потери за обнал?


А завести деньги откуда можно без потерь на комиссиях ?

Р2Р с других карт, ну и СЭПом наверное.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:22

  kreuz написав:
  Flamingo написав:А просто пополниться налом через зеленую тумбу? - за это ж кишмиш все еще положен

О, внатуре! Токо на 50 грн надо аж 10 кгрн натолкать...

Приват возьмет чистыми комис 0,5%, а кэшбек будет 0,6%. А потом при выводе Моня заберет 19,5% налогов. Нормальный вариант если не хватает немного до 100. Почему я так в ноябре не сделал? :x
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:04

  kreuz написав:
  Мизантрóп написав:kreuz зеленая тумба,и >1000,00

Надо депо открыть в Моно с последующим внесением через ТСО ПБ? Сколько ПБ возьмёт при этом, а Моно сколько компенсирует? И какой срок кстати депо должен быть? Верхний лимит тоже есть?

Компенсация за депо от 3мес.
На месячный не распространяется!
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:16

Re: Monobank

Здається, від 6 міс. :!:
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:17

Re: Monobank

  mihasik написав:Компенсация за депо от 3мес.

От 6. 3-хмесячный депозит не компенсируется.
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