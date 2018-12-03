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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1074107510761077>
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 23:33

  Flamingo написав:А просто пополниться налом через зеленую тумбу? - за это ж кишмиш все еще положен

О, внатуре! Токо на 50 грн надо аж 10 кгрн натолкать...
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 23:40

Re: Monobank

Счаз разве что недруга приводить. Ну или депозитчика.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 00:40

Подскажите как лучше вывести депозит с мони в грн. без потери за обнал?


А завести деньги откуда можно без потерь на комиссиях ?
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 07:35

  Surfer написав:
Подскажите как лучше вывести депозит с мони в грн. без потери за обнал?


А завести деньги откуда можно без потерь на комиссиях ?

Р2Р с других карт, ну и СЭПом наверное.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:22

  kreuz написав:
  Flamingo написав:А просто пополниться налом через зеленую тумбу? - за это ж кишмиш все еще положен

О, внатуре! Токо на 50 грн надо аж 10 кгрн натолкать...

Приват возьмет чистыми комис 0,5%, а кэшбек будет 0,6%. А потом при выводе Моня заберет 19,5% налогов. Нормальный вариант если не хватает немного до 100. Почему я так в ноябре не сделал? :x
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:04

  kreuz написав:
  Мизантрóп написав:kreuz зеленая тумба,и >1000,00

Надо депо открыть в Моно с последующим внесением через ТСО ПБ? Сколько ПБ возьмёт при этом, а Моно сколько компенсирует? И какой срок кстати депо должен быть? Верхний лимит тоже есть?

Компенсация за депо от 3мес.
На месячный не распространяется!
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:16

Re: Monobank

Здається, від 6 міс. :!:
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:17

Re: Monobank

  mihasik написав:Компенсация за депо от 3мес.

От 6. 3-хмесячный депозит не компенсируется.
Charter
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:37

А мне в конце ноября другой сюрприз сделали. Просто взяли и обнулили кредитный лимит. Вернее, заблокировали возможность тратить кредитные средства и установили нулевой лимит по рассрочке. Вот что значит за год использования Монобанком не вылазить из грейса и не платить банку проценты. Ответ поддержки: вы сначала погасите задолженность, потом пользуйтесь своими средствами, а мы еще подумаем, давать ли вам лимит. Так что снова распечатал кредитку Привата...
Есть тут еще такие невыгодные для Моно "клиенты"?
chatmag
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:55

  chatmag написав:А мне в конце ноября другой сюрприз сделали. Просто взяли и обнулили кредитный лимит. Вернее, заблокировали возможность тратить кредитные средства и установили нулевой лимит по рассрочке. Вот что значит за год использования Монобанком не вылазить из грейса и не платить банку проценты. Ответ поддержки: вы сначала погасите задолженность, потом пользуйтесь своими средствами, а мы еще подумаем, давать ли вам лимит. Так что снова распечатал кредитку Привата...
Есть тут еще такие невыгодные для Моно "клиенты"?

Тут майже всі грейсовики...але ліміт не обнулюють.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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