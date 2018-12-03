О, внатуре! Токо на 50 грн надо аж 10 кгрн натолкать...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 23:33
О, внатуре! Токо на 50 грн надо аж 10 кгрн натолкать...
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Додано: Пон 03 гру, 2018 23:40
Re: Monobank
Счаз разве что недруга приводить. Ну или депозитчика.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 00:40
А завести деньги откуда можно без потерь на комиссиях ?
Додано: Вів 04 гру, 2018 07:35
Р2Р с других карт, ну и СЭПом наверное.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 10:22
Приват возьмет чистыми комис 0,5%, а кэшбек будет 0,6%. А потом при выводе Моня заберет 19,5% налогов. Нормальный вариант если не хватает немного до 100. Почему я так в ноябре не сделал?
Додано: Вів 04 гру, 2018 11:04
Компенсация за депо от 3мес.
На месячный не распространяется!
Додано: Вів 04 гру, 2018 11:16
Re: Monobank
Здається, від 6 міс.
Додано: Вів 04 гру, 2018 11:17
Re: Monobank
Додано: Вів 04 гру, 2018 15:37
А мне в конце ноября другой сюрприз сделали. Просто взяли и обнулили кредитный лимит. Вернее, заблокировали возможность тратить кредитные средства и установили нулевой лимит по рассрочке. Вот что значит за год использования Монобанком не вылазить из грейса и не платить банку проценты. Ответ поддержки: вы сначала погасите задолженность, потом пользуйтесь своими средствами, а мы еще подумаем, давать ли вам лимит. Так что снова распечатал кредитку Привата...
Есть тут еще такие невыгодные для Моно "клиенты"?
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:55
Тут майже всі грейсовики...але ліміт не обнулюють.
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