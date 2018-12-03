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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1074107510761077
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:18

Re: Monobank

  chatmag написав:А мне в конце ноября другой сюрприз сделали. Просто взяли и обнулили кредитный лимит. Вернее, заблокировали возможность тратить кредитные средства и установили нулевой лимит по рассрочке.
Они раз в месяц смотрят твою кредитную историю в УБКИ, потом на основании её думают что с тобой сделать.

Как вариант, посмотри историю сам.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:43

  chatmag написав:А мне в конце ноября другой сюрприз сделали. Просто взяли и обнулили кредитный лимит. Вернее, заблокировали возможность тратить кредитные средства и установили нулевой лимит по рассрочке. Вот что значит за год использования Монобанком не вылазить из грейса и не платить банку проценты. Ответ поддержки: вы сначала погасите задолженность, потом пользуйтесь своими средствами, а мы еще подумаем, давать ли вам лимит. Так что снова распечатал кредитку Привата...
Есть тут еще такие невыгодные для Моно "клиенты"?

Есть.
Мне в конце ноября позвонили, и сказали, что им не нравятся мои операции.
Они, дескать, нетипичны.
Иными словами - свинорыльские.
На мой ответ: "я делаю только то, что не запрещено" -
ответили: "да, не запрещено, но если это продолжится - обнулим кредлим, имеем право".

Ну, обнулят - так обнулят, хрен с ними.
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mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:45

  MASolomko написав:
  chatmag написав:А мне в конце ноября другой сюрприз сделали. Просто взяли и обнулили кредитный лимит. Вернее, заблокировали возможность тратить кредитные средства и установили нулевой лимит по рассрочке.
Они раз в месяц смотрят твою кредитную историю в УБКИ, потом на основании её думают что с тобой сделать.

Вам реально приходять повідомлення раз на місяць, що Моня запитує вашу історію? По мені він не запитує і була б велика біда, якби він дійсно так себе поводив.
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klug
 
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