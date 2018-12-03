Они раз в месяц смотрят твою кредитную историю в УБКИ, потом на основании её думают что с тобой сделать.
Как вариант, посмотри историю сам.
Раз в год бесплатно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 17:18
Re: Monobank
Они раз в месяц смотрят твою кредитную историю в УБКИ, потом на основании её думают что с тобой сделать.
Как вариант, посмотри историю сам.
Раз в год бесплатно.
Додано: Вів 04 гру, 2018 17:43
Есть.
Мне в конце ноября позвонили, и сказали, что им не нравятся мои операции.
Они, дескать, нетипичны.
Иными словами - свинорыльские.
На мой ответ: "я делаю только то, что не запрещено" -
ответили: "да, не запрещено, но если это продолжится - обнулим кредлим, имеем право".
Ну, обнулят - так обнулят, хрен с ними.
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
Додано: Вів 04 гру, 2018 17:45
Вам реально приходять повідомлення раз на місяць, що Моня запитує вашу історію? По мені він не запитує і була б велика біда, якби він дійсно так себе поводив.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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