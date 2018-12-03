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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 17:18
chatmag написав:
А мне в конце ноября другой сюрприз сделали. Просто взяли и обнулили кредитный лимит. Вернее, заблокировали возможность тратить кредитные средства и установили нулевой лимит по рассрочке.
Они раз в месяц смотрят твою кредитную историю в УБКИ, потом на основании её думают что с тобой сделать.
Как вариант, посмотри историю сам.
Раз в год бесплатно.
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MASolomko
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Додано: Вів 04 гру, 2018 17:43
chatmag написав:
А мне в конце ноября другой сюрприз сделали. Просто взяли и обнулили кредитный лимит. Вернее, заблокировали возможность тратить кредитные средства и установили нулевой лимит по рассрочке. Вот что значит за год использования Монобанком не вылазить из грейса и не платить банку проценты. Ответ поддержки: вы сначала погасите задолженность, потом пользуйтесь своими средствами, а мы еще подумаем, давать ли вам лимит. Так что снова распечатал кредитку Привата...
Есть тут еще такие невыгодные для Моно "клиенты"?
Есть.
Мне в конце ноября позвонили, и сказали, что им не нравятся мои операции.
Они, дескать, нетипичны.
Иными словами - свинорыльские.
На мой ответ: "я делаю только то, что не запрещено" -
ответили: "да, не запрещено, но если это продолжится - обнулим кредлим, имеем право".
Ну, обнулят - так обнулят, хрен с ними.
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Додано: Вів 04 гру, 2018 17:45
MASolomko написав: chatmag написав:
А мне в конце ноября другой сюрприз сделали. Просто взяли и обнулили кредитный лимит. Вернее, заблокировали возможность тратить кредитные средства и установили нулевой лимит по рассрочке.
Они раз в месяц смотрят твою кредитную историю в УБКИ, потом на основании её думают что с тобой сделать.
Вам реально приходять повідомлення раз на місяць, що Моня запитує вашу історію? По мені він не запитує і була б велика біда, якби він дійсно так себе поводив.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 04 гру, 2018 18:03
klug, ні. Я дивився реєстр запитів кредитної історії. Моня подає запит "Maksym Solomko:
Что интересное выявил. monobank каждый месяц подают запрос в УБКИ с параметром "[1] - Мониторинг клиента организации". Заявки на кредит идут с параметром "[2] - Заявка на кредит" и он отслеживается бесплатными уведомлениями в приложении.
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MASolomko
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Додано: Вів 04 гру, 2018 18:19
mustbe написав: chatmag написав:
А мне в конце ноября другой сюрприз сделали. Просто взяли и обнулили кредитный лимит. Вернее, заблокировали возможность тратить кредитные средства и установили нулевой лимит по рассрочке. Вот что значит за год использования Монобанком не вылазить из грейса и не платить банку проценты. Ответ поддержки: вы сначала погасите задолженность, потом пользуйтесь своими средствами, а мы еще подумаем, давать ли вам лимит. Так что снова распечатал кредитку Привата...
Есть тут еще такие невыгодные для Моно "клиенты"?
Есть.
Мне в конце ноября позвонили, и сказали, что им не нравятся мои операции.
Они, дескать, нетипичны.
Иными словами - свинорыльские.
На мой ответ: "я делаю только то, что не запрещено" -
ответили: "да, не запрещено, но если это продолжится - обнулим кредлим, имеем право".
Ну, обнулят - так обнулят, хрен с ними.
есть предположения:
1) если свинорылить, то надо пополнять карту на сумму более чем сам кредитный лимит в течении месяца. И оставаться в грейсе.
2) надо выходить периодически из грейса.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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proftpd66
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Додано: Вів 04 гру, 2018 18:20
Коллеги, просветите, что в приложении означают две %-ные ставки КБ: одна цветная иконка со стрелочкой с бОльшим размером % и рядом не закрашенная иконка с меньшим размером?
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la9
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Додано: Вів 04 гру, 2018 18:21
la9 написав:
Коллеги, просветите, что в приложении означают две %-ные ставки КБ: одна цветная иконка со стрелочкой с бОльшим размером % и рядом не закрашенная иконка с меньшим размером?
За свои и за кредитные.
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Surz
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Додано: Вів 04 гру, 2018 18:25
Surz написав: la9 написав:
Коллеги, просветите, что в приложении означают две %-ные ставки КБ: одна цветная иконка со стрелочкой с бОльшим размером % и рядом не закрашенная иконка с меньшим размером?
За свои и за кредитные.
А могут быть какие-то вопросы, "последствия" и т.п., если картой (дебетной) для покупок не пользовался, сегодня выбрал категории, а завтра сразу купил авиабилеты (не дешевые) с максимальным, или близким к такому, КБ?
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la9
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Додано: Вів 04 гру, 2018 18:31
la9 Это нормально.
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Vial
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Додано: Вів 04 гру, 2018 18:37
proftpd66 написав:
2) надо выходить периодически из грейса.
Не дождутся
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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