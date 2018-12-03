RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1075107610771078>
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:18

Re: Monobank

  chatmag написав:А мне в конце ноября другой сюрприз сделали. Просто взяли и обнулили кредитный лимит. Вернее, заблокировали возможность тратить кредитные средства и установили нулевой лимит по рассрочке.
Они раз в месяц смотрят твою кредитную историю в УБКИ, потом на основании её думают что с тобой сделать.

Как вариант, посмотри историю сам.
Раз в год бесплатно.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 501
З нами з: 08.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:43

  chatmag написав:А мне в конце ноября другой сюрприз сделали. Просто взяли и обнулили кредитный лимит. Вернее, заблокировали возможность тратить кредитные средства и установили нулевой лимит по рассрочке. Вот что значит за год использования Монобанком не вылазить из грейса и не платить банку проценты. Ответ поддержки: вы сначала погасите задолженность, потом пользуйтесь своими средствами, а мы еще подумаем, давать ли вам лимит. Так что снова распечатал кредитку Привата...
Есть тут еще такие невыгодные для Моно "клиенты"?

Есть.
Мне в конце ноября позвонили, и сказали, что им не нравятся мои операции.
Они, дескать, нетипичны.
Иными словами - свинорыльские.
На мой ответ: "я делаю только то, что не запрещено" -
ответили: "да, не запрещено, но если это продолжится - обнулим кредлим, имеем право".

Ну, обнулят - так обнулят, хрен с ними.
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
Повідомлень: 907
З нами з: 27.12.17
Подякував: 48 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:45

  MASolomko написав:
  chatmag написав:А мне в конце ноября другой сюрприз сделали. Просто взяли и обнулили кредитный лимит. Вернее, заблокировали возможность тратить кредитные средства и установили нулевой лимит по рассрочке.
Они раз в месяц смотрят твою кредитную историю в УБКИ, потом на основании её думают что с тобой сделать.

Вам реально приходять повідомлення раз на місяць, що Моня запитує вашу історію? По мені він не запитує і була б велика біда, якби він дійсно так себе поводив.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2717
З нами з: 18.08.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:03

Re: Monobank

klug, ні. Я дивився реєстр запитів кредитної історії. Моня подає запит "Maksym Solomko:
Что интересное выявил. monobank каждый месяц подают запрос в УБКИ с параметром "[1] - Мониторинг клиента организации". Заявки на кредит идут с параметром "[2] - Заявка на кредит" и он отслеживается бесплатными уведомлениями в приложении.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 501
З нами з: 08.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:19

  mustbe написав:
  chatmag написав:А мне в конце ноября другой сюрприз сделали. Просто взяли и обнулили кредитный лимит. Вернее, заблокировали возможность тратить кредитные средства и установили нулевой лимит по рассрочке. Вот что значит за год использования Монобанком не вылазить из грейса и не платить банку проценты. Ответ поддержки: вы сначала погасите задолженность, потом пользуйтесь своими средствами, а мы еще подумаем, давать ли вам лимит. Так что снова распечатал кредитку Привата...
Есть тут еще такие невыгодные для Моно "клиенты"?

Есть.
Мне в конце ноября позвонили, и сказали, что им не нравятся мои операции.
Они, дескать, нетипичны.
Иными словами - свинорыльские.
На мой ответ: "я делаю только то, что не запрещено" -
ответили: "да, не запрещено, но если это продолжится - обнулим кредлим, имеем право".

Ну, обнулят - так обнулят, хрен с ними.


есть предположения:
1) если свинорылить, то надо пополнять карту на сумму более чем сам кредитный лимит в течении месяца. И оставаться в грейсе.

2) надо выходить периодически из грейса.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 297
З нами з: 22.12.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:20

Коллеги, просветите, что в приложении означают две %-ные ставки КБ: одна цветная иконка со стрелочкой с бОльшим размером % и рядом не закрашенная иконка с меньшим размером?
la9
 
Повідомлень: 1237
З нами з: 02.07.09
Подякував: 200 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:21

  la9 написав:Коллеги, просветите, что в приложении означают две %-ные ставки КБ: одна цветная иконка со стрелочкой с бОльшим размером % и рядом не закрашенная иконка с меньшим размером?

За свои и за кредитные.
Surz
 
Повідомлень: 65
З нами з: 28.09.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:25

  Surz написав:
  la9 написав:Коллеги, просветите, что в приложении означают две %-ные ставки КБ: одна цветная иконка со стрелочкой с бОльшим размером % и рядом не закрашенная иконка с меньшим размером?

За свои и за кредитные.

А могут быть какие-то вопросы, "последствия" и т.п., если картой (дебетной) для покупок не пользовался, сегодня выбрал категории, а завтра сразу купил авиабилеты (не дешевые) с максимальным, или близким к такому, КБ?
la9
 
Повідомлень: 1237
З нами з: 02.07.09
Подякував: 200 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:31

la9 Это нормально.
Vial
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2059
З нами з: 15.09.08
Подякував: 139 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:37

  proftpd66 написав:2) надо выходить периодически из грейса.

Не дождутся
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
Повідомлень: 907
З нами з: 27.12.17
Подякував: 48 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1075107610771078>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бекас, kostya77, la9, lov2108, ramaz, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10774)
04.12.2018 19:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.