chatmag написав:А мне в конце ноября другой сюрприз сделали. Просто взяли и обнулили кредитный лимит. Вернее, заблокировали возможность тратить кредитные средства и установили нулевой лимит по рассрочке. Вот что значит за год использования Монобанком не вылазить из грейса и не платить банку проценты. Ответ поддержки: вы сначала погасите задолженность, потом пользуйтесь своими средствами, а мы еще подумаем, давать ли вам лимит. Так что снова распечатал кредитку Привата... Есть тут еще такие невыгодные для Моно "клиенты"?
Есть. Мне в конце ноября позвонили, и сказали, что им не нравятся мои операции. Они, дескать, нетипичны. Иными словами - свинорыльские. На мой ответ: "я делаю только то, что не запрещено" - ответили: "да, не запрещено, но если это продолжится - обнулим кредлим, имеем право".
Ну, обнулят - так обнулят, хрен с ними.
Та ладно..., и какие операциии монобанда воспринимает как нетипичные?
la9 написав:Коллеги, просветите, что в приложении означают две %-ные ставки КБ: одна цветная иконка со стрелочкой с бОльшим размером % и рядом не закрашенная иконка с меньшим размером?
За свои и за кредитные.
А могут быть какие-то вопросы, "последствия" и т.п., если картой (дебетной) для покупок не пользовался, сегодня выбрал категории, а завтра сразу купил авиабилеты (не дешевые) с максимальным, или близким к такому, КБ?
Так они всех к этому и подталкивают, чтобы люди перестали платить кредитными, а платили за свои - последствия повышенный кешбек... А что они придумают в новом году - будем посмотреть
chatmag написав:А мне в конце ноября другой сюрприз сделали. Просто взяли и обнулили кредитный лимит. Вернее, заблокировали возможность тратить кредитные средства и установили нулевой лимит по рассрочке. Вот что значит за год использования Монобанком не вылазить из грейса и не платить банку проценты. Ответ поддержки: вы сначала погасите задолженность, потом пользуйтесь своими средствами, а мы еще подумаем, давать ли вам лимит. Так что снова распечатал кредитку Привата... Есть тут еще такие невыгодные для Моно "клиенты"?
В группу бета-тестеров нагнали ботов, которые активно топят за отмену кешбека, бесплатных p2p и введение "платы за обслуживание". Похожая активность подобных персонажей и в другой тематической группе на ФБ. Т.е. заведомо готовят юзеров к тому, что это "пожелание клиентов".
Может я, конечно, параноик, но откуда резко взялось такое количество кешбекохейтеров?
Shustoff написав:В группу бета-тестеров нагнали ботов, которые активно топят за отмену кешбека, бесплатных p2p и введение "платы за обслуживание". Похожая активность подобных персонажей и в другой тематической группе на ФБ. Т.е. заведомо готовят юзеров к тому, что это "пожелание клиентов".
Может я, конечно, параноик, но откуда резко взялось такое количество кешбекохейтеров?
Там походу горох бороду приклеил и под названием александр мирошник топит за то, что монобанк это супер а киш миш это зло и горе.
Агов, Моня, нас ще засмучують занадто високі відсотки по депозитах (не дають нам отримати комуналку), відсутність комісії у айБоксах (зручний сервіс має достойно оплачуватись) і реклами у застосунку (суперечить сучасним трендам). Час уже закінчувати цей free to play і вжарити по повній.