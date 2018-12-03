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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1076107710781079>
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:51

  mustbe написав:
  chatmag написав:А мне в конце ноября другой сюрприз сделали. Просто взяли и обнулили кредитный лимит. Вернее, заблокировали возможность тратить кредитные средства и установили нулевой лимит по рассрочке. Вот что значит за год использования Монобанком не вылазить из грейса и не платить банку проценты. Ответ поддержки: вы сначала погасите задолженность, потом пользуйтесь своими средствами, а мы еще подумаем, давать ли вам лимит. Так что снова распечатал кредитку Привата...
Есть тут еще такие невыгодные для Моно "клиенты"?

Есть.
Мне в конце ноября позвонили, и сказали, что им не нравятся мои операции.
Они, дескать, нетипичны.
Иными словами - свинорыльские.
На мой ответ: "я делаю только то, что не запрещено" -
ответили: "да, не запрещено, но если это продолжится - обнулим кредлим, имеем право".

Ну, обнулят - так обнулят, хрен с ними.

Та ладно..., и какие операциии монобанда воспринимает как нетипичные?
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:55

  la9 написав:
  Surz написав:
  la9 написав:Коллеги, просветите, что в приложении означают две %-ные ставки КБ: одна цветная иконка со стрелочкой с бОльшим размером % и рядом не закрашенная иконка с меньшим размером?

За свои и за кредитные.

А могут быть какие-то вопросы, "последствия" и т.п., если картой (дебетной) для покупок не пользовался, сегодня выбрал категории, а завтра сразу купил авиабилеты (не дешевые) с максимальным, или близким к такому, КБ?

Так они всех к этому и подталкивают, чтобы люди перестали платить кредитными, а платили за свои - последствия повышенный кешбек...
А что они придумают в новом году - будем посмотреть
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:57

  pfauter написав:Подскажите, 0,6% за открытие депо переводом по реквизитам из альфы монобанк должен заплатить?

Сам отвечу. Завел 11000, результат на скрине

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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 19:17

  pfauter написав:
  pfauter написав:Подскажите, 0,6% за открытие депо переводом по реквизитам из альфы монобанк должен заплатить?

Сам отвечу. Завел 11000, результат на скрине

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Это за 6ти месячный налили?
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 19:30

Re: Monobank

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pfauter
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:29

  chatmag написав:А мне в конце ноября другой сюрприз сделали. Просто взяли и обнулили кредитный лимит. Вернее, заблокировали возможность тратить кредитные средства и установили нулевой лимит по рассрочке. Вот что значит за год использования Монобанком не вылазить из грейса и не платить банку проценты. Ответ поддержки: вы сначала погасите задолженность, потом пользуйтесь своими средствами, а мы еще подумаем, давать ли вам лимит. Так что снова распечатал кредитку Привата...
Есть тут еще такие невыгодные для Моно "клиенты"?


Большой лимит был?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:30

В группу бета-тестеров нагнали ботов, которые активно топят за отмену кешбека, бесплатных p2p и введение "платы за обслуживание". Похожая активность подобных персонажей и в другой тематической группе на ФБ.
Т.е. заведомо готовят юзеров к тому, что это "пожелание клиентов".

Может я, конечно, параноик, но откуда резко взялось такое количество кешбекохейтеров? :D
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:40

  Shustoff написав:В группу бета-тестеров нагнали ботов, которые активно топят за отмену кешбека, бесплатных p2p и введение "платы за обслуживание". Похожая активность подобных персонажей и в другой тематической группе на ФБ.
Т.е. заведомо готовят юзеров к тому, что это "пожелание клиентов".

Может я, конечно, параноик, но откуда резко взялось такое количество кешбекохейтеров? :D


Там походу горох бороду приклеил и под названием александр мирошник топит за то, что монобанк это супер а киш миш это зло и горе.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:41

Агов, Моня, нас ще засмучують занадто високі відсотки по депозитах (не дають нам отримати комуналку), відсутність комісії у айБоксах (зручний сервіс має достойно оплачуватись) і реклами у застосунку (суперечить сучасним трендам). Час уже закінчувати цей free to play і вжарити по повній.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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