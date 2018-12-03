Shustoff написав:В группу бета-тестеров нагнали ботов, которые активно топят за отмену кешбека, бесплатных p2p и введение "платы за обслуживание". Похожая активность подобных персонажей и в другой тематической группе на ФБ.
Т.е. заведомо готовят юзеров к тому, что это "пожелание клиентов".
Может я, конечно, параноик, но откуда резко взялось такое количество кешбекохейтеров?
Зашел на разведку туда, и ужаснулся. Это не хейтеры, а завистники.
Если отнять кешбек и бесплатный p2p - получится урезанный приват.
А если ещё и ввести "плату за обслуживание" (интересно, в чём это "обслуживание" состоит у банка без отделений) - то получится урезанная альфа.
Проценты по депо, даже с учётом "отсутствия отделений, аренды, персонала" - ниже, чем у конкурентов с отделениями. Если убрать "киллер-фичи" - это вообще будет рядовой банк, с дистанционным обслуживанием, что в ряде случаев создаёт проблемы (например работа с валютой)
И так уже всё меньше и меньше причин пользоваться моно. Так они хотят разогнать уже прикормленных клиентов.
Хозяин - барин