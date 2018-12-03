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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1076107710781079
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:42

  Shustoff написав:В группу бета-тестеров нагнали ботов, которые активно топят за отмену кешбека, бесплатных p2p и введение "платы за обслуживание". Похожая активность подобных персонажей и в другой тематической группе на ФБ.
Т.е. заведомо готовят юзеров к тому, что это "пожелание клиентов".

Может я, конечно, параноик, но откуда резко взялось такое количество кешбекохейтеров? :D

Зашел на разведку туда, и ужаснулся. Это не хейтеры, а завистники.

Если отнять кешбек и бесплатный p2p - получится урезанный приват.
А если ещё и ввести "плату за обслуживание" (интересно, в чём это "обслуживание" состоит у банка без отделений) - то получится урезанная альфа.

Проценты по депо, даже с учётом "отсутствия отделений, аренды, персонала" - ниже, чем у конкурентов с отделениями. Если убрать "киллер-фичи" - это вообще будет рядовой банк, с дистанционным обслуживанием, что в ряде случаев создаёт проблемы (например работа с валютой)

И так уже всё меньше и меньше причин пользоваться моно. Так они хотят разогнать уже прикормленных клиентов.

Хозяин - барин :?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 04 гру, 2018 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:44

Re: Monobank

  Вкладчик1234 написав:И так уже всё меньше и меньше причин пользоваться моно.


А були часи спорту - по 21% :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:45

  greenozon написав:А були часи спорту - по 21%

Моя семья не принимала в этом участия
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:46

Сегодня ещё и напоминалку прислали. что как классно брить киш миш со своих, а не кредитных. Скорость сдувания монобанды начинает беспокоить. К концу декбря два депо заканчиваются походу буду сало перепрятывать.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:48

Re: Monobank

4-й день грудня. Монокарта лежить неюзана ;) Давно такого не було...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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