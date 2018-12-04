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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1078107910801081>
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:26

  klug написав:
  chipmunk написав:4-й день грудня. Монокарта лежить неюзана ;) Давно такого не було...

Моя перейшла у транзитний режим і я маю великі сумніви, що вони на цьому щось зможуть зекономити.

  Shustoff написав:Блин, а я думал закинуть туда баксы на депозит до лета. Всяко лучше, чем в Авале под 0 держать. Теперь вот уже сомневаюсь.
Уберут кешбек - убьют нахрен продукт с маркетинговой точки зрения. Уберут шаровые p2p - сбегут последние. Единственный плюс в этих раскладах - это юзабельность.

Не віддасть Моня - віддасть Уня. Можливо навіть менше гемору буде, бо тут ще мутна схема, як зняти валюту без комісії (точніше як повернути комісію після зняття). Чи ви думаєте, що вони і Універсал за собою потягнуть?

Нет, ну логично, что деньги никуда не денутся. Если ниже фонда - то париться особо не за что. Просто не хочется вот этого вот гемора с фондом потом. Да и вернут в гривнах. Но поведение Мони радовать не может.

На деле, я не думаю, что до этого дойдёт. Сейчас они увидят, что в декабре у доход вообще у нули упал, т.к. большинство будет юзать их как тразитку для погашения других кредиток. А самые умные умудрятся свинорылить как на кешбеке, так и на % на свои средства. По-моему, фактическая отмена кешбека за кредитные была каким-то слишком опрометчивым и паническим решением. Не думаю, что они настолько идиоты, чтобы похерить такой продукт.

А если таки отменят кешбек и халявные п2п и, ещё чего веселее, введут плату за обслуживание, к лету просто перестанут существовать. А может и раньше.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:27

Re: Monobank

  Shustoff написав:Блин, а я думал закинуть туда баксы на депозит до лета. Всяко лучше, чем в Авале под 0 держать. Теперь вот уже сомневаюсь.

Баксы в ТАСе почти тот же процент. Только, полно отделений, и никаких 0,9% при снятии не вылезет.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:29

  Shustoff написав:По-моему, фактическая отмена кешбека за кредитные была каким-то слишком опрометчивым и паническим решением.

А что делать, если спонсорские деньги кончились. Не свои ж докладывать.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:43

  wig написав:
  Shustoff написав:Блин, а я думал закинуть туда баксы на депозит до лета. Всяко лучше, чем в Авале под 0 держать. Теперь вот уже сомневаюсь.

Баксы в ТАСе почти тот же процент. Только, полно отделений, и никаких 0,9% при снятии не вылезет.

Ну в ТАСе нет удобства моментального обмена в онлайне. Мне, по-сути, этот депо нужен, чтобы часть рассрочек на халяву гасить (которые Оплата частями в Привате и которые в Альфе). Типа приятный бонус. А бегать ради этих копеек в отделение как-то неохота. Потому Моня выглядел и пока продолжает выглядеть вполне себе привлекательно. Просто все эти телодвижения ботов в бета-группе, да и не только в ней, выглядят странно.
Насчёт комиссии, так вроде бы за снятие депо её не будет, если в саппорт заранее написать. Как оно на деле - хз, ибо понятно будет только тогда, когда у людей депо позаканчиваются. А это нескоро будет.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:48

  chipmunk написав:4-й день грудня. Монокарта лежить неюзана ;) Давно такого не було...

Две карты лежат не используемые с июня + еще 1 использовалась изредка на варианты за "кредитные" типа цветы в августе и такси в октябре. Просто не понимаю как вы так долго умудрялись свою моню использовать, когда вокруг было так много "вкусных" предложений конкурентов :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:05

  Flamingo написав:
  chipmunk написав:4-й день грудня. Монокарта лежить неюзана ;) Давно такого не було...

Две карты лежат не используемые с июня + еще 1 использовалась изредка на варианты за "кредитные" типа цветы в августе и такси в октябре. Просто не понимаю как вы так долго умудрялись свою моню использовать, когда вокруг было так много "вкусных" предложений конкурентов :mrgreen:

Например? Альфа со своими 30 днями грейса, которые ещё и гасить нужно за пару дней, ибо зачисление хз когда и хз как происходит?
ТАС, который хрен кому лимиты даёт?
Только Идея в голову приходит. Но там те же 2-3% продукты/АЗС и абонка если тратишь меньше 3К. У Моно хоть красота и здоровье было, достаточно приятная фигня, особенно для жены с её парикмахерскими/покрасками/магазами вроде Евы и иже с ними.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:07

  Shustoff написав:Ну в ТАСе нет удобства моментального обмена в онлайне. Мне, по-сути, этот депо нужен, чтобы часть рассрочек на халяву гасить (которые Оплата частями в Привате и которые в Альфе). Типа приятный бонус. А бегать ради этих копеек в отделение как-то неохота.

Зачем бегать, когда есть P2P.
А если вдруг купить за баксы что-то понадобится, так только ТАСя. Кэшбека за валюту больше и нет нигде.
Востаннє редагувалось wig в Вів 04 гру, 2018 22:08, всього редагувалось 1 раз.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:07

  Shustoff написав:Насчёт комиссии, так вроде бы за снятие депо её не будет, если в саппорт заранее написать. Как оно на деле - хз, ибо понятно будет только тогда, когда у людей депо позаканчиваются. А это нескоро будет.

Раніше описували навпаки: знімаєте кошти, потім дзвоните в у підтримку і просите повернути комісію. Побічний ефект - гроші проблематично зняту у 0. Якби Моня умів не знімати комісію за депозитні кошти, то не потрібно було б дзвонити на гарячку.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:08

Re: Monobank

  Shustoff написав:Например?

вам таки сюда viewtopic.php?p=4514261#p4514261 (р)
:P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:12

clientage
офігєнчик інфа! :shock:
а що значить такий маленький шрифт де 0.50%
і ще цікавий зелений бек-фон що значить

дяк
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