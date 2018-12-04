chipmunk написав:4-й день грудня. Монокарта лежить неюзана Давно такого не було...
Моя перейшла у транзитний режим і я маю великі сумніви, що вони на цьому щось зможуть зекономити.
Shustoff написав:Блин, а я думал закинуть туда баксы на депозит до лета. Всяко лучше, чем в Авале под 0 держать. Теперь вот уже сомневаюсь. Уберут кешбек - убьют нахрен продукт с маркетинговой точки зрения. Уберут шаровые p2p - сбегут последние. Единственный плюс в этих раскладах - это юзабельность.
Не віддасть Моня - віддасть Уня. Можливо навіть менше гемору буде, бо тут ще мутна схема, як зняти валюту без комісії (точніше як повернути комісію після зняття). Чи ви думаєте, що вони і Універсал за собою потягнуть?
Нет, ну логично, что деньги никуда не денутся. Если ниже фонда - то париться особо не за что. Просто не хочется вот этого вот гемора с фондом потом. Да и вернут в гривнах. Но поведение Мони радовать не может.
На деле, я не думаю, что до этого дойдёт. Сейчас они увидят, что в декабре у доход вообще у нули упал, т.к. большинство будет юзать их как тразитку для погашения других кредиток. А самые умные умудрятся свинорылить как на кешбеке, так и на % на свои средства. По-моему, фактическая отмена кешбека за кредитные была каким-то слишком опрометчивым и паническим решением. Не думаю, что они настолько идиоты, чтобы похерить такой продукт.
А если таки отменят кешбек и халявные п2п и, ещё чего веселее, введут плату за обслуживание, к лету просто перестанут существовать. А может и раньше.
Shustoff написав:Блин, а я думал закинуть туда баксы на депозит до лета. Всяко лучше, чем в Авале под 0 держать. Теперь вот уже сомневаюсь.
Баксы в ТАСе почти тот же процент. Только, полно отделений, и никаких 0,9% при снятии не вылезет.
Ну в ТАСе нет удобства моментального обмена в онлайне. Мне, по-сути, этот депо нужен, чтобы часть рассрочек на халяву гасить (которые Оплата частями в Привате и которые в Альфе). Типа приятный бонус. А бегать ради этих копеек в отделение как-то неохота. Потому Моня выглядел и пока продолжает выглядеть вполне себе привлекательно. Просто все эти телодвижения ботов в бета-группе, да и не только в ней, выглядят странно. Насчёт комиссии, так вроде бы за снятие депо её не будет, если в саппорт заранее написать. Как оно на деле - хз, ибо понятно будет только тогда, когда у людей депо позаканчиваются. А это нескоро будет.
chipmunk написав:4-й день грудня. Монокарта лежить неюзана Давно такого не було...
Две карты лежат не используемые с июня + еще 1 использовалась изредка на варианты за "кредитные" типа цветы в августе и такси в октябре. Просто не понимаю как вы так долго умудрялись свою моню использовать, когда вокруг было так много "вкусных" предложений конкурентов
chipmunk написав:4-й день грудня. Монокарта лежить неюзана Давно такого не було...
Две карты лежат не используемые с июня + еще 1 использовалась изредка на варианты за "кредитные" типа цветы в августе и такси в октябре. Просто не понимаю как вы так долго умудрялись свою моню использовать, когда вокруг было так много "вкусных" предложений конкурентов
Например? Альфа со своими 30 днями грейса, которые ещё и гасить нужно за пару дней, ибо зачисление хз когда и хз как происходит? ТАС, который хрен кому лимиты даёт? Только Идея в голову приходит. Но там те же 2-3% продукты/АЗС и абонка если тратишь меньше 3К. У Моно хоть красота и здоровье было, достаточно приятная фигня, особенно для жены с её парикмахерскими/покрасками/магазами вроде Евы и иже с ними.
Shustoff написав:Ну в ТАСе нет удобства моментального обмена в онлайне. Мне, по-сути, этот депо нужен, чтобы часть рассрочек на халяву гасить (которые Оплата частями в Привате и которые в Альфе). Типа приятный бонус. А бегать ради этих копеек в отделение как-то неохота.
Зачем бегать, когда есть P2P. А если вдруг купить за баксы что-то понадобится, так только ТАСя. Кэшбека за валюту больше и нет нигде.
Востаннє редагувалось wig в Вів 04 гру, 2018 22:08, всього редагувалось 1 раз.
Shustoff написав:Насчёт комиссии, так вроде бы за снятие депо её не будет, если в саппорт заранее написать. Как оно на деле - хз, ибо понятно будет только тогда, когда у людей депо позаканчиваются. А это нескоро будет.
Раніше описували навпаки: знімаєте кошти, потім дзвоните в у підтримку і просите повернути комісію. Побічний ефект - гроші проблематично зняту у 0. Якби Моня умів не знімати комісію за депозитні кошти, то не потрібно було б дзвонити на гарячку.