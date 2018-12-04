Додано: Вів 04 гру, 2018 21:26

klug написав: chipmunk написав: 4-й день грудня. Монокарта лежить неюзана Давно такого не було... 4-й день грудня. Монокарта лежить неюзанаДавно такого не було...

Моя перейшла у транзитний режим і я маю великі сумніви, що вони на цьому щось зможуть зекономити.



Shustoff написав: Блин, а я думал закинуть туда баксы на депозит до лета. Всяко лучше, чем в Авале под 0 держать. Теперь вот уже сомневаюсь.

Уберут кешбек - убьют нахрен продукт с маркетинговой точки зрения. Уберут шаровые p2p - сбегут последние. Единственный плюс в этих раскладах - это юзабельность. Блин, а я думал закинуть туда баксы на депозит до лета. Всяко лучше, чем в Авале под 0 держать. Теперь вот уже сомневаюсь.Уберут кешбек - убьют нахрен продукт с маркетинговой точки зрения. Уберут шаровые p2p - сбегут последние. Единственный плюс в этих раскладах - это юзабельность.

Не віддасть Моня - віддасть Уня. Можливо навіть менше гемору буде, бо тут ще мутна схема, як зняти валюту без комісії (точніше як повернути комісію після зняття). Чи ви думаєте, що вони і Універсал за собою потягнуть? Моя перейшла у транзитний режим і я маю великі сумніви, що вони на цьому щось зможуть зекономити.Не віддасть Моня - віддасть Уня. Можливо навіть менше гемору буде, бо тут ще мутна схема, як зняти валюту без комісії (точніше як повернути комісію після зняття). Чи ви думаєте, що вони і Універсал за собою потягнуть?

Нет, ну логично, что деньги никуда не денутся. Если ниже фонда - то париться особо не за что. Просто не хочется вот этого вот гемора с фондом потом. Да и вернут в гривнах. Но поведение Мони радовать не может.На деле, я не думаю, что до этого дойдёт. Сейчас они увидят, что в декабре у доход вообще у нули упал, т.к. большинство будет юзать их как тразитку для погашения других кредиток. А самые умные умудрятся свинорылить как на кешбеке, так и на % на свои средства. По-моему, фактическая отмена кешбека за кредитные была каким-то слишком опрометчивым и паническим решением. Не думаю, что они настолько идиоты, чтобы похерить такой продукт.А если таки отменят кешбек и халявные п2п и, ещё чего веселее, введут плату за обслуживание, к лету просто перестанут существовать. А может и раньше.