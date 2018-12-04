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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1078107910801081
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:17

  clientage написав:
  Shustoff написав:Например?

вам таки сюда viewtopic.php?p=4514261#p4514261 (р)
:P :P

Ну так я о них обо всех знаю.
1) Альфа у меня есть. Аж две. Кроме рассрочек с такими условиями обслуживания они нафиг не нужны. Хотя, уже и рассрочка там дороже, чем у тех же Моно
2) Идея - есть. Лежала на полке, пока был Моно за кредитные у меня и у жены. Моно выгоднее, т.к. там не только продукты и АЗС+опять же абонка, если тратишь меньше 3К
3) ТАС - так они мне лимит не дадут. Общался уже в тамошней ветке, так меня там тапками закидали и чуть ли не в преступлениях против человечества обвинили за то, что официально не оформлен и справки о доходах не имею)))

Ну и? Где ж тут "более вкусно" для "пересичного свинорыла"?
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:21

Re: Monobank

  Shustoff написав:Ну так я о них обо всех знаю.

Но готовить их не научились :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:24

  clientage написав:
  Shustoff написав:Ну так я о них обо всех знаю.

Но готовить их не научились :(

Так у вас же там просто меню. Як за ним можна навчитись готувати? Тепер займіться укладанням кулінарної книги.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:26

Re: Monobank

  greenozon написав:а що значить...

см. viewtopic.php?p=4517187#p4517187
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:26

  clientage написав:
  Shustoff написав:Ну так я о них обо всех знаю.

Но готовить их не научились :(

Просто неудобно. Вот сейчас Идея стабильно уйдёт на продукты с кафе.
А какой толк от той же Альфы с её урезанным грейсом - в упор не понимаю
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:27

  klug написав:
  clientage написав:Но готовить их не научились :(

Так у вас же там просто меню. Як за ним можна навчитись готувати? Тепер займіться укладанням кулінарної книги.

:wink:
но пахнет приятно
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1078107910801081
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