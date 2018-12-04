Додано: Вів 04 гру, 2018 22:17

clientage написав: Shustoff написав: Например? Например?

вам таки сюда

вам таки сюда viewtopic.php?p=4514261#p4514261 (р)

Ну так я о них обо всех знаю.1) Альфа у меня есть. Аж две. Кроме рассрочек с такими условиями обслуживания они нафиг не нужны. Хотя, уже и рассрочка там дороже, чем у тех же Моно2) Идея - есть. Лежала на полке, пока был Моно за кредитные у меня и у жены. Моно выгоднее, т.к. там не только продукты и АЗС+опять же абонка, если тратишь меньше 3К3) ТАС - так они мне лимит не дадут. Общался уже в тамошней ветке, так меня там тапками закидали и чуть ли не в преступлениях против человечества обвинили за то, что официально не оформлен и справки о доходах не имею)))Ну и? Где ж тут "более вкусно" для "пересичного свинорыла"?