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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1079108010811082>
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:17

  clientage написав:
  Shustoff написав:Например?

вам таки сюда viewtopic.php?p=4514261#p4514261 (р)
:P :P

Ну так я о них обо всех знаю.
1) Альфа у меня есть. Аж две. Кроме рассрочек с такими условиями обслуживания они нафиг не нужны. Хотя, уже и рассрочка там дороже, чем у тех же Моно
2) Идея - есть. Лежала на полке, пока был Моно за кредитные у меня и у жены. Моно выгоднее, т.к. там не только продукты и АЗС+опять же абонка, если тратишь меньше 3К
3) ТАС - так они мне лимит не дадут. Общался уже в тамошней ветке, так меня там тапками закидали и чуть ли не в преступлениях против человечества обвинили за то, что официально не оформлен и справки о доходах не имею)))

Ну и? Где ж тут "более вкусно" для "пересичного свинорыла"?
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:21

Re: Monobank

  Shustoff написав:Ну так я о них обо всех знаю.

Но готовить их не научились :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:24

  clientage написав:
  Shustoff написав:Ну так я о них обо всех знаю.

Но готовить их не научились :(

Так у вас же там просто меню. Як за ним можна навчитись готувати? Тепер займіться укладанням кулінарної книги.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:26

Re: Monobank

  greenozon написав:а що значить...

см. viewtopic.php?p=4517187#p4517187
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:26

  clientage написав:
  Shustoff написав:Ну так я о них обо всех знаю.

Но готовить их не научились :(

Просто неудобно. Вот сейчас Идея стабильно уйдёт на продукты с кафе.
А какой толк от той же Альфы с её урезанным грейсом - в упор не понимаю
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:27

  klug написав:
  clientage написав:Но готовить их не научились :(

Так у вас же там просто меню. Як за ним можна навчитись готувати? Тепер займіться укладанням кулінарної книги.

:wink:
но пахнет приятно
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:37

Панове, а Моня-картка - це World Black Edition чи ні?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:43

Re: Monobank

Нет, просто world
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:45

maxim2014
Тоді нас відверто дурять:
Зображення
У той же час MC пише, що акція для Platinum Mastercard®, World Black Edition Mastercard®, World Elite Mastercard®. Моня у Більше зареєстрований, але розпізнається там як Word Debit і акцію таку Більше не пропонує (підозрюю, що вона лише для Black).

Те, що пропонує Прихват під назвою World Black Edition візуально дуже схоже на нашу картку, але наповнення принципово інше. Моня випустив Debit на болванках від Black?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:14

Re: Monobank

Подскажите пож.
1. Если заблокировать карту на неделю через приложение, то 10% на остаток своих будут начисляться за период блокировки?
2. Есть ли нюансы при Блоуировке/Разблокировке?
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Алексей77
 
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