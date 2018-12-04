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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1079108010811082
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:39

  Алексей77 написав:Подскажите пож.
1. Если заблокировать карту на неделю через приложение, то 10% на остаток своих будут начисляться за период блокировки?
2. Есть ли нюансы при Блоуировке/Разблокировке?



1. Будет
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 00:16

Re: Monobank

  Shustoff написав:Ну и? Где ж тут "более вкусно" для "пересичного свинорыла"?

Вы никак не прокомментровали... Симу. Да это не кредитка, а дебетка. Но я тут прикинул как в сравнении с первым полугодием изменился удельный вес кэшбека по "моим любимым картам" и вот получил какую картину

Банк январь-июнь июль-ноябрь Всего 11 месяцев
----------------------------------------------
Идея 5,1 0,0 1,0
Тася 42,0 8,4 20,7
Алла 15,8 11,2 12,5
Моня 37,1 4,2 16,3
Сима 0,0 76,2 48,5

И тут еще надо учитывать и абсолютные суммы - получаемый кэшбек во втором полугодии уже увеличился в полтора раза. А декабрь только начался. Правда сейчас Сима чуток скурвилась, но значит появляется шанс у других банков ;). В первую очередь Таси (не имея официального трудоустройства о чем прямо указал в анкете - получил на прошлой неделе Б5 с лимитом в 5 к уже имеющейся Виике с 25 к лимита - так что работа там не основное). Также завел абанковский голден-чип-пай-пас. По всем признакам она уж никак не хуже Мони, образца последних 5 месяцев. Правда я пока ее только по категориям с макси-кэшбеком (там где 20%) использую, но в хозяйстве сгодится.
В общем согласен с теми, кто пишет, что к любому блюду нужен свой подход. Вот к примеру у Идеи был у меня хороший лимит по билявке, но повелся я на рекламу он-лайна. Пшеки сказали что дадут ее при закрытии билявки. Закрыл. Далее диалог: А так Вы безработный? - Да, но вы гляньте мою декларацию - Не, безработным мы не даем кредитки принципиально. - Так у меня была же, сами же сказали закрыть? - Не даем и все.
В общем Идею я готовить не то что не умею (могу без проблем получить карту на жену - ей периодически они позванивают - телефон то я оставлял когда билявку оформлял) - но просто не хочу. Постным мне кажется энто блюдо. Хотя знаю людей, которые ее пользуют и довольны.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 00:24

  Flamingo написав: В первую очередь Таси (не имея официального трудоустройства о чем прямо указал в анкете - получил на прошлой неделе Б5 с лимитом в 5 к уже имеющейся Виике с 25 к лимита - так что работа там не основное)


Спасибо.

Виикед была ранее или сами они сразу отрыли 25 к?
кешбэк там на кредитные средства или за свои, тоже?

Идея и Альфа - дефакто не платит кешбэк вообще!!!!!!111 Потому что кред. лимит или маленький или нет вообще.

  Flamingo написав:И тут еще надо учитывать и абсолютные суммы - получаемый кэшбек во втором полугодии уже увеличился в полтора раза. А декабрь только начался. Правда сейчас Сима чуток скурвилась, но значит появляется шанс у других банков ;).



Сима? сиббанк??

есть еще вариант: Укрэксим.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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Повідомлень: 301
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  #<1 ... 1079108010811082
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