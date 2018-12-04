Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1079108010811082 Додано: Вів 04 гру, 2018 23:39 Алексей77 написав: Подскажите пож.

1. Если заблокировать карту на неделю через приложение, то 10% на остаток своих будут начисляться за период блокировки?

2. Есть ли нюансы при Блоуировке/Разблокировке? Подскажите пож.1. Если заблокировать карту на неделю через приложение, то 10% на остаток своих будут начисляться за период блокировки?2. Есть ли нюансы при Блоуировке/Разблокировке?





1. Будет 1. Будет Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847 proftpd66

Повідомлень: 301 З нами з: 22.12.16 Подякував: 45 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 гру, 2018 00:16 Re: Monobank Shustoff написав: Ну и? Где ж тут "более вкусно" для "пересичного свинорыла"? Ну и? Где ж тут "более вкусно" для "пересичного свинорыла"?

Вы никак не прокомментровали... Симу. Да это не кредитка, а дебетка. Но я тут прикинул как в сравнении с первым полугодием изменился удельный вес кэшбека по "моим любимым картам" и вот получил какую картину



Банк январь-июнь июль-ноябрь Всего 11 месяцев

----------------------------------------------

Идея 5,1 0,0 1,0

Тася 42,0 8,4 20,7

Алла 15,8 11,2 12,5

Моня 37,1 4,2 16,3

Сима 0,0 76,2 48,5



И тут еще надо учитывать и абсолютные суммы - получаемый кэшбек во втором полугодии уже увеличился в полтора раза. А декабрь только начался. Правда сейчас Сима чуток скурвилась, но значит появляется шанс у других банков . В первую очередь Таси (не имея официального трудоустройства о чем прямо указал в анкете - получил на прошлой неделе Б5 с лимитом в 5 к уже имеющейся Виике с 25 к лимита - так что работа там не основное). Также завел абанковский голден-чип-пай-пас. По всем признакам она уж никак не хуже Мони, образца последних 5 месяцев. Правда я пока ее только по категориям с макси-кэшбеком (там где 20%) использую, но в хозяйстве сгодится.

В общем согласен с теми, кто пишет, что к любому блюду нужен свой подход. Вот к примеру у Идеи был у меня хороший лимит по билявке, но повелся я на рекламу он-лайна. Пшеки сказали что дадут ее при закрытии билявки. Закрыл. Далее диалог: А так Вы безработный? - Да, но вы гляньте мою декларацию - Не, безработным мы не даем кредитки принципиально. - Так у меня была же, сами же сказали закрыть? - Не даем и все.

В общем Идею я готовить не то что не умею (могу без проблем получить карту на жену - ей периодически они позванивают - телефон то я оставлял когда билявку оформлял) - но просто не хочу. Постным мне кажется энто блюдо. Хотя знаю людей, которые ее пользуют и довольны. Вы никак не прокомментровали... Симу. Да это не кредитка, а дебетка. Но я тут прикинул как в сравнении с первым полугодием изменился удельный вес кэшбека по "моим любимым картам" и вот получил какую картинуБанк январь-июнь июль-ноябрь Всего 11 месяцев----------------------------------------------Идея 5,1 0,0 1,0Тася 42,0 8,4 20,7Алла 15,8 11,2 12,5Моня 37,1 4,2 16,3Сима 0,0 76,2 48,5И тут еще надо учитывать и абсолютные суммы - получаемый кэшбек во втором полугодии уже увеличился в полтора раза. А декабрь только начался. Правда сейчас Сима чуток скурвилась, но значит появляется шанс у других банков. В первую очередь Таси (не имея официального трудоустройства о чем прямо указал в анкете - получил на прошлой неделе Б5 с лимитом в 5 к уже имеющейся Виике с 25 к лимита - так что работа там не основное). Также завел абанковский голден-чип-пай-пас. По всем признакам она уж никак не хуже Мони, образца последних 5 месяцев. Правда я пока ее только по категориям с макси-кэшбеком (там где 20%) использую, но в хозяйстве сгодится.В общем согласен с теми, кто пишет, что к любому блюду нужен свой подход. Вот к примеру у Идеи был у меня хороший лимит по билявке, но повелся я на рекламу он-лайна. Пшеки сказали что дадут ее при закрытии билявки. Закрыл. Далее диалог: А так Вы безработный? - Да, но вы гляньте мою декларацию - Не, безработным мы не даем кредитки принципиально. - Так у меня была же, сами же сказали закрыть? - Не даем и все.В общем Идею я готовить не то что не умею (могу без проблем получить карту на жену - ей периодически они позванивают - телефон то я оставлял когда билявку оформлял) - но просто не хочу. Постным мне кажется энто блюдо. Хотя знаю людей, которые ее пользуют и довольны. Flamingo

Повідомлень: 1070 З нами з: 20.03.15 Подякував: 31 раз. Подякували: 223 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 гру, 2018 00:24 Flamingo написав: В первую очередь Таси (не имея официального трудоустройства о чем прямо указал в анкете - получил на прошлой неделе Б5 с лимитом в 5 к уже имеющейся Виике с 25 к лимита - так что работа там не основное) В первую очередь Таси (не имея официального трудоустройства о чем прямо указал в анкете - получил на прошлой неделе Б5 с лимитом в 5 к уже имеющейся Виике с 25 к лимита - так что работа там не основное)



Спасибо.



Виикед была ранее или сами они сразу отрыли 25 к?

кешбэк там на кредитные средства или за свои, тоже?



Идея и Альфа - дефакто не платит кешбэк вообще!!!!!!111 Потому что кред. лимит или маленький или нет вообще.



Flamingo написав: И тут еще надо учитывать и абсолютные суммы - получаемый кэшбек во втором полугодии уже увеличился в полтора раза. А декабрь только начался. Правда сейчас Сима чуток скурвилась, но значит появляется шанс у других банков . И тут еще надо учитывать и абсолютные суммы - получаемый кэшбек во втором полугодии уже увеличился в полтора раза. А декабрь только начался. Правда сейчас Сима чуток скурвилась, но значит появляется шанс у других банков





Сима? сиббанк??



есть еще вариант: Укрэксим. Спасибо.Виикед была ранее или сами они сразу отрыли 25 к?кешбэк там на кредитные средства или за свои, тоже?Сима? сиббанк??есть еще вариант: Укрэксим. Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847 proftpd66

Повідомлень: 301 З нами з: 22.12.16 Подякував: 45 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1079108010811082 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 2 гостейМодератори: Ірина_