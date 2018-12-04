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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1079108010811082
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:39

  Алексей77 написав:Подскажите пож.
1. Если заблокировать карту на неделю через приложение, то 10% на остаток своих будут начисляться за период блокировки?
2. Есть ли нюансы при Блоуировке/Разблокировке?



1. Будет
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 00:16

Re: Monobank

  Shustoff написав:Ну и? Где ж тут "более вкусно" для "пересичного свинорыла"?

Вы никак не прокомментровали... Симу. Да это не кредитка, а дебетка. Но я тут прикинул как в сравнении с первым полугодием изменился удельный вес кэшбека по "моим любимым картам" и вот получил какую картину

Банк январь-июнь июль-ноябрь Всего 11 месяцев
----------------------------------------------
Идея 5,1 0,0 1,0
Тася 42,0 8,4 20,7
Алла 15,8 11,2 12,5
Моня 37,1 4,2 16,3
Сима 0,0 76,2 48,5

И тут еще надо учитывать и абсолютные суммы - получаемый кэшбек во втором полугодии уже увеличился в полтора раза. А декабрь только начался. Правда сейчас Сима чуток скурвилась, но значит появляется шанс у других банков ;). В первую очередь Таси (не имея официального трудоустройства о чем прямо указал в анкете - получил на прошлой неделе Б5 с лимитом в 5 к уже имеющейся Виике с 25 к лимита - так что работа там не основное). Также завел абанковский голден-чип-пай-пас. По всем признакам она уж никак не хуже Мони, образца последних 5 месяцев. Правда я пока ее только по категориям с макси-кэшбеком (там где 20%) использую, но в хозяйстве сгодится.
В общем согласен с теми, кто пишет, что к любому блюду нужен свой подход. Вот к примеру у Идеи был у меня хороший лимит по билявке, но повелся я на рекламу он-лайна. Пшеки сказали что дадут ее при закрытии билявки. Закрыл. Далее диалог: А так Вы безработный? - Да, но вы гляньте мою декларацию - Не, безработным мы не даем кредитки принципиально. - Так у меня была же, сами же сказали закрыть? - Не даем и все.
В общем Идею я готовить не то что не умею (могу без проблем получить карту на жену - ей периодически они позванивают - телефон то я оставлял когда билявку оформлял) - но просто не хочу. Постным мне кажется энто блюдо. Хотя знаю людей, которые ее пользуют и довольны.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 00:24

  Flamingo написав: В первую очередь Таси (не имея официального трудоустройства о чем прямо указал в анкете - получил на прошлой неделе Б5 с лимитом в 5 к уже имеющейся Виике с 25 к лимита - так что работа там не основное)


Спасибо.

Виикед была ранее или сами они сразу отрыли 25 к?
кешбэк там на кредитные средства или за свои, тоже?

Идея и Альфа - дефакто не платит кешбэк вообще!!!!!!111 Потому что кред. лимит или маленький или нет вообще.

  Flamingo написав:И тут еще надо учитывать и абсолютные суммы - получаемый кэшбек во втором полугодии уже увеличился в полтора раза. А декабрь только начался. Правда сейчас Сима чуток скурвилась, но значит появляется шанс у других банков ;).



Сима? сиббанк??

есть еще вариант: Укрэксим.

если сима - это Укрэксим, то ты открыл депозит или купил просто карту? какой дали кред. лимит, если ты не открывал депо?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 07:34

  klug написав:maxim2014
Тоді нас відверто дурять:
Зображення
У той же час MC пише, що акція для Platinum Mastercard®, World Black Edition Mastercard®, World Elite Mastercard®. Моня у Більше зареєстрований, але розпізнається там як Word Debit і акцію таку Більше не пропонує (підозрюю, що вона лише для Black).

Те, що пропонує Прихват під назвою World Black Edition візуально дуже схоже на нашу картку, але наповнення принципово інше. Моня випустив Debit на болванках від Black?

Може не дурять? А акція для залізної моно?
Кочевник
 
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