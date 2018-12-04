Додано: Сер 05 гру, 2018 00:16

Shustoff написав: Ну и? Где ж тут "более вкусно" для "пересичного свинорыла"? Ну и? Где ж тут "более вкусно" для "пересичного свинорыла"?

Вы никак не прокомментровали... Симу. Да это не кредитка, а дебетка. Но я тут прикинул как в сравнении с первым полугодием изменился удельный вес кэшбека по "моим любимым картам" и вот получил какую картинуБанк январь-июнь июль-ноябрь Всего 11 месяцев----------------------------------------------Идея 5,1 0,0 1,0Тася 42,0 8,4 20,7Алла 15,8 11,2 12,5Моня 37,1 4,2 16,3Сима 0,0 76,2 48,5И тут еще надо учитывать и абсолютные суммы - получаемый кэшбек во втором полугодии уже увеличился в полтора раза. А декабрь только начался. Правда сейчас Сима чуток скурвилась, но значит появляется шанс у других банков. В первую очередь Таси (не имея официального трудоустройства о чем прямо указал в анкете - получил на прошлой неделе Б5 с лимитом в 5 к уже имеющейся Виике с 25 к лимита - так что работа там не основное). Также завел абанковский голден-чип-пай-пас. По всем признакам она уж никак не хуже Мони, образца последних 5 месяцев. Правда я пока ее только по категориям с макси-кэшбеком (там где 20%) использую, но в хозяйстве сгодится.В общем согласен с теми, кто пишет, что к любому блюду нужен свой подход. Вот к примеру у Идеи был у меня хороший лимит по билявке, но повелся я на рекламу он-лайна. Пшеки сказали что дадут ее при закрытии билявки. Закрыл. Далее диалог: А так Вы безработный? - Да, но вы гляньте мою декларацию - Не, безработным мы не даем кредитки принципиально. - Так у меня была же, сами же сказали закрыть? - Не даем и все.В общем Идею я готовить не то что не умею (могу без проблем получить карту на жену - ей периодически они позванивают - телефон то я оставлял когда билявку оформлял) - но просто не хочу. Постным мне кажется энто блюдо. Хотя знаю людей, которые ее пользуют и довольны.