1. Будет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 23:39
1. Будет
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Додано: Сер 05 гру, 2018 00:16
Re: Monobank
Вы никак не прокомментровали... Симу. Да это не кредитка, а дебетка. Но я тут прикинул как в сравнении с первым полугодием изменился удельный вес кэшбека по "моим любимым картам" и вот получил какую картину
Банк январь-июнь июль-ноябрь Всего 11 месяцев
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Идея 5,1 0,0 1,0
Тася 42,0 8,4 20,7
Алла 15,8 11,2 12,5
Моня 37,1 4,2 16,3
Сима 0,0 76,2 48,5
И тут еще надо учитывать и абсолютные суммы - получаемый кэшбек во втором полугодии уже увеличился в полтора раза. А декабрь только начался. Правда сейчас Сима чуток скурвилась, но значит появляется шанс у других банков . В первую очередь Таси (не имея официального трудоустройства о чем прямо указал в анкете - получил на прошлой неделе Б5 с лимитом в 5 к уже имеющейся Виике с 25 к лимита - так что работа там не основное). Также завел абанковский голден-чип-пай-пас. По всем признакам она уж никак не хуже Мони, образца последних 5 месяцев. Правда я пока ее только по категориям с макси-кэшбеком (там где 20%) использую, но в хозяйстве сгодится.
В общем согласен с теми, кто пишет, что к любому блюду нужен свой подход. Вот к примеру у Идеи был у меня хороший лимит по билявке, но повелся я на рекламу он-лайна. Пшеки сказали что дадут ее при закрытии билявки. Закрыл. Далее диалог: А так Вы безработный? - Да, но вы гляньте мою декларацию - Не, безработным мы не даем кредитки принципиально. - Так у меня была же, сами же сказали закрыть? - Не даем и все.
В общем Идею я готовить не то что не умею (могу без проблем получить карту на жену - ей периодически они позванивают - телефон то я оставлял когда билявку оформлял) - но просто не хочу. Постным мне кажется энто блюдо. Хотя знаю людей, которые ее пользуют и довольны.
Додано: Сер 05 гру, 2018 00:24
Спасибо.
Виикед была ранее или сами они сразу отрыли 25 к?
кешбэк там на кредитные средства или за свои, тоже?
Идея и Альфа - дефакто не платит кешбэк вообще!!!!!!111 Потому что кред. лимит или маленький или нет вообще.
Сима? сиббанк??
есть еще вариант: Укрэксим.
если сима - это Укрэксим, то ты открыл депозит или купил просто карту? какой дали кред. лимит, если ты не открывал депо?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Додано: Сер 05 гру, 2018 07:34
Може не дурять? А акція для залізної моно?
Додано: Сер 05 гру, 2018 08:35
Изначально открыли с нулем (пришло смс). Даже не хотел забирать. Но пошел в отделение и начальнице на пальцах и бумаге пояснил, что не смотря на то что у меня много кредиток, но они все в грейсе и по декларации я таки платежеспособный клиент. На следующий день пришло еще 1 смс о лимите 25 к.
Кэш бек там за все, но за "свои" в субботу и воскресенье в оффлайновых магазах - 1%, а за кредитные -3%. Все остальное одинаково.
Сима=Укрексимбанк. Карту получил занеся депо. Карта не кредитная, потому как у Симы кэшбек только на свои по дебетке-Визе. Кредитки Симы не имею
Додано: Сер 05 гру, 2018 08:53
Re: Monobank
Карты супербомж от суперэлит визуально ничем не отличаются. Причём, супербомж может спокойно иметь чип и бесконтакт, а суперэлит только магнитную полоску. Всё от банка зависит.
Додано: Сер 05 гру, 2018 09:09
Re: Monobank
Почему? наоборот, чуть дешевле. И при досрочном погашении не начисляют %% за весь период, как Моня
Додано: Сер 05 гру, 2018 10:18
Додано: Сер 05 гру, 2018 10:38
Так, в списку немає типу, до якого відноситься наша картка, але MasterCard зробив виключення, та всі картки monobank приймають участь у цій акції
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Додано: Сер 05 гру, 2018 10:45
На данный момент это вранье и при переходе по ссылке
с акка Бильше в котором только Монобанк кнопка "Замовити" является неактивной.
Но раз Вы изволите так утверждать, то потрудитесь привести точный алгоритм заказа участия в акции Берлинале с картой Моно.
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