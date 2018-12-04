monobank_ua написав:Так, в списку немає типу, до якого відноситься наша картка, але MasterCard зробив виключення, та всі картки monobank приймають участь у цій акції
На данный момент это вранье и при переходе по ссылке https://bilshe.mastercard.ua/ua/catalog ... mastercard с акка Бильше в котором только Монобанк кнопка "Замовити" является неактивной. Но раз Вы изволите так утверждать, то потрудитесь привести точный алгоритм заказа участия в акции Берлинале с картой Моно.
Ага, виключення Выписка детальная: 1-я карта - платиновая кредитка от Укрсиба и 2-я карта - Моно. Сразу видно какие баллы начисляются - там премиальные, а там - стандартные
P.S. Забыл добавить, чтобы все стало еще понятнее - списывают по этой акции ТОЛЬКО премиальные баллы.
в сентябре пошел на реструктуризацию. взял справку на бр шевченко. оплатил в тот же день. сегодня зашел в убки. задолженность 2 копейки. а если б не посмотрел через год опять бы накапал миллион?. кто то знает реквизиты те же остались?
Shustoff написав:По-моему, фактическая отмена кешбека за кредитные была каким-то слишком опрометчивым и паническим решением.
А что делать, если спонсорские деньги кончились. Не свои ж докладывать.
контингент у мони продвинутый. с ними нужно осторожно работать. и прежде чем что то предлагать нужно как в той пословице - 7 раз отмерь и раз отрежь. а эти модники привыкли работать с совершенно другим контингентом. все на лоха рассчитано.