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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1080108110821083
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:27

  Poleg написав:
  monobank_ua написав:Так, в списку немає типу, до якого відноситься наша картка, але MasterCard зробив виключення, та всі картки monobank приймають участь у цій акції ;)

На данный момент это вранье и при переходе по ссылке https://bilshe.mastercard.ua/ua/catalog ... mastercard
с акка Бильше в котором только Монобанк кнопка "Замовити" является неактивной.
Но раз Вы изволите так утверждать, то потрудитесь привести точный алгоритм заказа участия в акции Берлинале с картой Моно.

Ага, виключення :mrgreen: :mrgreen:
Выписка детальная: 1-я карта - платиновая кредитка от Укрсиба и 2-я карта - Моно. Сразу видно какие баллы начисляются - там премиальные, а там - стандартные
Зображення

P.S. Забыл добавить, чтобы все стало еще понятнее - списывают по этой акции ТОЛЬКО премиальные баллы.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:48

Re: Monobank

в сентябре пошел на реструктуризацию. взял справку на бр шевченко. оплатил в тот же день. сегодня зашел в убки. задолженность 2 копейки. а если б не посмотрел через год опять бы накапал миллион?. кто то знает реквизиты те же остались?
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:26

  hv написав:А если пополнить сегодня вечером через iBox, какая вероятность, что деньги зайдут на карту сегодня-завтра и закроют льготный период?


Добрый день! Деньги заходят практически моментально;) Очень редко бывают совсем небольшие задержки, связанные с мобильной связью!
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:54

  wig написав:
  Shustoff написав:По-моему, фактическая отмена кешбека за кредитные была каким-то слишком опрометчивым и паническим решением.

А что делать, если спонсорские деньги кончились. Не свои ж докладывать.

контингент у мони продвинутый. с ними нужно осторожно работать.
и прежде чем что то предлагать нужно как в той пословице - 7 раз отмерь и раз отрежь.
а эти модники привыкли работать с совершенно другим контингентом. все на лоха рассчитано.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:31

  klug написав:ibox_ukraine
Ви офіційний представник?


Компанії IBOX, саме так!
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:32

Re: Monobank

  nickvp написав:Сразу видно какие баллы начисляются - там премиальные, а там - стандартные

А для чего тогда используются стандартные балы?
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:58

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Для Бургеров, Портмоне, ОККО, Сушии итд. Стандартные это кругленькие, если что.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:02

  Flamingo написав:
  proftpd66 написав:Виикед была ранее или сами они сразу отрыли 25 к?
кешбэк там на кредитные средства или за свои, тоже?

Изначально открыли с нулем (пришло смс). Даже не хотел забирать. Но пошел в отделение и начальнице на пальцах и бумаге пояснил, что не смотря на то что у меня много кредиток, но они все в грейсе и по декларации я таки платежеспособный клиент. На следующий день пришло еще 1 смс о лимите 25 к.
Кэш бек там за все, но за "свои" в субботу и воскресенье в оффлайновых магазах - 1%, а за кредитные -3%. Все остальное одинаково.
  proftpd66 написав:
Сима? сиббанк??

есть еще вариант: Укрэксим.

если сима - это Укрэксим, то ты открыл депозит или купил просто карту? какой дали кред. лимит, если ты не открывал депо?

Сима=Укрексимбанк. Карту получил занеся депо. Карта не кредитная, потому как у Симы кэшбек только на свои по дебетке-Визе. Кредитки Симы не имею


Спасибо, мне Идея не открыла, Альфа отрыла немного. Если ТАС не откроет, не вижу смысла особо переходить из мони, разве что если заказы из штата в штата по 3к$ заказывать. Но все равно 400грн из 50к, не особо радует.

Очень интересный вариант у Укрэксим, Можно депозит открыть на 200-500к грн и свинорылить за свои
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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