monobank_ua написав:Так, в списку немає типу, до якого відноситься наша картка, але MasterCard зробив виключення, та всі картки monobank приймають участь у цій акції
На данный момент это вранье и при переходе по ссылке https://bilshe.mastercard.ua/ua/catalog ... mastercard с акка Бильше в котором только Монобанк кнопка "Замовити" является неактивной. Но раз Вы изволите так утверждать, то потрудитесь привести точный алгоритм заказа участия в акции Берлинале с картой Моно.
Ага, виключення Выписка детальная: 1-я карта - платиновая кредитка от Укрсиба и 2-я карта - Моно. Сразу видно какие баллы начисляются - там премиальные, а там - стандартные
P.S. Забыл добавить, чтобы все стало еще понятнее - списывают по этой акции ТОЛЬКО премиальные баллы.
в сентябре пошел на реструктуризацию. взял справку на бр шевченко. оплатил в тот же день. сегодня зашел в убки. задолженность 2 копейки. а если б не посмотрел через год опять бы накапал миллион?. кто то знает реквизиты те же остались?
Shustoff написав:По-моему, фактическая отмена кешбека за кредитные была каким-то слишком опрометчивым и паническим решением.
А что делать, если спонсорские деньги кончились. Не свои ж докладывать.
контингент у мони продвинутый. с ними нужно осторожно работать. и прежде чем что то предлагать нужно как в той пословице - 7 раз отмерь и раз отрежь. а эти модники привыкли работать с совершенно другим контингентом. все на лоха рассчитано.
proftpd66 написав:Виикед была ранее или сами они сразу отрыли 25 к? кешбэк там на кредитные средства или за свои, тоже?
Изначально открыли с нулем (пришло смс). Даже не хотел забирать. Но пошел в отделение и начальнице на пальцах и бумаге пояснил, что не смотря на то что у меня много кредиток, но они все в грейсе и по декларации я таки платежеспособный клиент. На следующий день пришло еще 1 смс о лимите 25 к. Кэш бек там за все, но за "свои" в субботу и воскресенье в оффлайновых магазах - 1%, а за кредитные -3%. Все остальное одинаково.
proftpd66 написав: Сима? сиббанк??
есть еще вариант: Укрэксим.
если сима - это Укрэксим, то ты открыл депозит или купил просто карту? какой дали кред. лимит, если ты не открывал депо?
Сима=Укрексимбанк. Карту получил занеся депо. Карта не кредитная, потому как у Симы кэшбек только на свои по дебетке-Визе. Кредитки Симы не имею
Спасибо, мне Идея не открыла, Альфа отрыла немного. Если ТАС не откроет, не вижу смысла особо переходить из мони, разве что если заказы из штата в штата по 3к$ заказывать. Но все равно 400грн из 50к, не особо радует.
Очень интересный вариант у Укрэксим, Можно депозит открыть на 200-500к грн и свинорылить за свои
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847