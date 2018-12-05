Flamingo написав:

proftpd66 написав: Виикед была ранее или сами они сразу отрыли 25 к?

кешбэк там на кредитные средства или за свои, тоже?

Виикед была ранее или сами они сразу отрыли 25 к?кешбэк там на кредитные средства или за свои, тоже?

proftpd66 написав:

Сима? сиббанк??



есть еще вариант: Укрэксим.



если сима - это Укрэксим, то ты открыл депозит или купил просто карту? какой дали кред. лимит, если ты не открывал депо? Сима? сиббанк??есть еще вариант: Укрэксим.если сима - это Укрэксим, то ты открыл депозит или купил просто карту? какой дали кред. лимит, если ты не открывал депо?

Изначально открыли с нулем (пришло смс). Даже не хотел забирать. Но пошел в отделение ии бумаге пояснил, что не смотря на то что у меня много кредиток, но они все в грейсе и по декларации я таки платежеспособный клиент. На следующий день пришло еще 1 смс о лимите 25 к.Кэш бек там за все, но за "свои" в субботу и воскресеньеВсе остальное одинаково.Сима=Укрексимбанк. Карту получил занеся депо. Карта не кредитная, потому как у Симы кэшбек только на свои по дебетке-Визе. Кредитки Симы не имею