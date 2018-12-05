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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1081108210831084
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:07

  casper12 написав:
ibox_ukraine написав:
  klug написав:ibox_ukraine
Ви офіційний представник?


Компанії IBOX, саме так!
коли ibox bank?

Терминалы самообслуживания
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:10

Re: Monobank

klug
дякую, видалив
casper12
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:59

Re: Monobank

  proftpd66 написав:Очень интересный вариант у Укрэксим, Можно депозит открыть на 200-500к грн и свинорылить за свои

Вибачте, а можна трошки докладніше про це?
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:08

  Sungsam написав:
  proftpd66 написав:Очень интересный вариант у Укрэксим, Можно депозит открыть на 200-500к грн и свинорылить за свои

Вибачте, а можна трошки докладніше про це?

Ветка Укрэксима, начиная с января 2018. Где то с 380стр Укрексiмбанк
lel
 
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