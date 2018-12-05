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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:07
Терминалы самообслуживания
casper12 написав: ibox_ukraine написав: klug написав:ibox_ukraine
Ви офіційний представник?
Компанії IBOX, саме так!
коли ibox bank?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 05 гру, 2018 18:10
klug
дякую, видалив
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casper12
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Додано: Сер 05 гру, 2018 19:59
proftpd66 написав:
Очень интересный вариант у Укрэксим, Можно депозит открыть на 200-500к грн и свинорылить за свои
Вибачте, а можна трошки докладніше про це?
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Sungsam
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Додано: Сер 05 гру, 2018 20:08
Sungsam написав: proftpd66 написав:
Очень интересный вариант у Укрэксим, Можно депозит открыть на 200-500к грн и свинорылить за свои
Вибачте, а можна трошки докладніше про це?
Ветка Укрэксима, начиная с января 2018. Где то с 380стр Укрексiмбанк
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lel
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