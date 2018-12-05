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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:07
Терминалы самообслуживания
casper12 написав: ibox_ukraine написав: klug написав:ibox_ukraine
Ви офіційний представник?
Компанії IBOX, саме так!
коли ibox bank?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 05 гру, 2018 18:10
klug
дякую, видалив
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Додано: Сер 05 гру, 2018 19:59
proftpd66 написав:
Очень интересный вариант у Укрэксим, Можно депозит открыть на 200-500к грн и свинорылить за свои
Вибачте, а можна трошки докладніше про це?
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Sungsam
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Додано: Сер 05 гру, 2018 20:08
Sungsam написав: proftpd66 написав:
Очень интересный вариант у Укрэксим, Можно депозит открыть на 200-500к грн и свинорылить за свои
Вибачте, а можна трошки докладніше про це?
Ветка Укрэксима, начиная с января 2018. Где то с 380стр Укрексiмбанк
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lel
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Додано: Сер 05 гру, 2018 21:34
safonovstanislav написав: klug написав:
Те, що пропонує Прихват під назвою World Black Edition візуально дуже схоже на нашу картку, але наповнення принципово інше. Моня випустив Debit на болванках від Black?
Карты супербомж от суперэлит визуально ничем не отличаются. Причём, супербомж может спокойно иметь чип и бесконтакт, а суперэлит только магнитную полоску. Всё от банка зависит.
Подтверждаю... Visa Gold/Platinum у УкрСиба - обыкновенная магнитка. В то-же самое время приват в Киеве карты с бесконтактном бесплатно раздаёт, лишь бы ими в метро платили
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Додано: Чет 06 гру, 2018 03:54
Sungsam написав:
Вибачте, а можна трошки докладніше про це?
Там уже мегаготовы к свинорылам. Уже на 300к делают морду кирпичом и трактуют финмон как заградительные меры. Проедают плешь размером Фонда, хотя в тарифах вилки есть и лям и 5 лямов. Но жадны , жадны к деньгам и расширению клиентской базы. Вам повезет.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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