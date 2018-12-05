RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1081108210831084
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:07

  casper12 написав:
ibox_ukraine написав:
  klug написав:ibox_ukraine
Ви офіційний представник?


Компанії IBOX, саме так!
коли ibox bank?

Терминалы самообслуживания
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2735
З нами з: 18.08.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:10

Re: Monobank

klug
дякую, видалив
casper12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 813
З нами з: 24.12.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:59

Re: Monobank

  proftpd66 написав:Очень интересный вариант у Укрэксим, Можно депозит открыть на 200-500к грн и свинорылить за свои

Вибачте, а можна трошки докладніше про це?
Sungsam
 
Повідомлень: 94
З нами з: 05.10.11
Подякував: 12 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:08

  Sungsam написав:
  proftpd66 написав:Очень интересный вариант у Укрэксим, Можно депозит открыть на 200-500к грн и свинорылить за свои

Вибачте, а можна трошки докладніше про це?

Ветка Укрэксима, начиная с января 2018. Где то с 380стр Укрексiмбанк
lel
 
Повідомлень: 1844
З нами з: 10.12.13
Подякував: 853 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:34

Re: Monobank

safonovstanislav написав:
  klug написав:Те, що пропонує Прихват під назвою World Black Edition візуально дуже схоже на нашу картку, але наповнення принципово інше. Моня випустив Debit на болванках від Black?

Карты супербомж от суперэлит визуально ничем не отличаются. Причём, супербомж может спокойно иметь чип и бесконтакт, а суперэлит только магнитную полоску. Всё от банка зависит.

Подтверждаю... Visa Gold/Platinum у УкрСиба - обыкновенная магнитка. В то-же самое время приват в Киеве карты с бесконтактном бесплатно раздаёт, лишь бы ими в метро платили :)
maxim2014
 
Повідомлень: 1355
З нами з: 19.09.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 03:54

Re: Monobank

  Sungsam написав:Вибачте, а можна трошки докладніше про це?


Там уже мегаготовы к свинорылам. Уже на 300к делают морду кирпичом и трактуют финмон как заградительные меры. Проедают плешь размером Фонда, хотя в тарифах вилки есть и лям и 5 лямов. Но жадны , жадны к деньгам и расширению клиентской базы. Вам повезет.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2623
З нами з: 23.11.14
Подякував: 574 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 06:14

  monobank_ua написав:Так, в списку немає типу, до якого відноситься наша картка, але MasterCard зробив виключення, та всі картки monobank приймають участь у цій акції ;)

Да уж... Какие сорри-бонусы будут всем, кто прочитал этот бред? :evil:
sola
 
Повідомлень: 4104
З нами з: 02.03.09
Подякував: 485 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1081108210831084
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10837)
06.12.2018 06:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.