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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1082108310841085>
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:07

  casper12 написав:
ibox_ukraine написав:
  klug написав:ibox_ukraine
Ви офіційний представник?


Компанії IBOX, саме так!
коли ibox bank?

Терминалы самообслуживания
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:10

Re: Monobank

klug
дякую, видалив
casper12
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:59

Re: Monobank

  proftpd66 написав:Очень интересный вариант у Укрэксим, Можно депозит открыть на 200-500к грн и свинорылить за свои

Вибачте, а можна трошки докладніше про це?
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:08

  Sungsam написав:
  proftpd66 написав:Очень интересный вариант у Укрэксим, Можно депозит открыть на 200-500к грн и свинорылить за свои

Вибачте, а можна трошки докладніше про це?

Ветка Укрэксима, начиная с января 2018. Где то с 380стр Укрексiмбанк
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:34

Re: Monobank

safonovstanislav написав:
  klug написав:Те, що пропонує Прихват під назвою World Black Edition візуально дуже схоже на нашу картку, але наповнення принципово інше. Моня випустив Debit на болванках від Black?

Карты супербомж от суперэлит визуально ничем не отличаются. Причём, супербомж может спокойно иметь чип и бесконтакт, а суперэлит только магнитную полоску. Всё от банка зависит.

Подтверждаю... Visa Gold/Platinum у УкрСиба - обыкновенная магнитка. В то-же самое время приват в Киеве карты с бесконтактном бесплатно раздаёт, лишь бы ими в метро платили :)
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 03:54

Re: Monobank

  Sungsam написав:Вибачте, а можна трошки докладніше про це?


Там уже мегаготовы к свинорылам. Уже на 300к делают морду кирпичом и трактуют финмон как заградительные меры. Проедают плешь размером Фонда, хотя в тарифах вилки есть и лям и 5 лямов. Но жадны , жадны к деньгам и расширению клиентской базы. Вам повезет.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 06:14

  monobank_ua написав:Так, в списку немає типу, до якого відноситься наша картка, але MasterCard зробив виключення, та всі картки monobank приймають участь у цій акції ;)

Да уж... Какие сорри-бонусы будут всем, кто прочитал этот бред? :evil:
sola
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:27

  MASolomko написав:Они раз в месяц смотрят твою кредитную историю в УБКИ, потом на основании её думают что с тобой сделать.

Как вариант, посмотри историю сам.
Раз в год бесплатно.

Бесплатно через онлайн или почтой заявление писать?
Зашел сюда https://ubki.ua/ua/credit-history.html и думаю, вписывать ли свой номер телефона с ДР.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:49

Рекламировать себя через хакерский Lucky Patcher сейчас норм? К тому же таким тупым клипом? Или я чего-то не понимаю?
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:59

  maxim2014 написав:
safonovstanislav написав:
  klug написав:Те, що пропонує Прихват під назвою World Black Edition візуально дуже схоже на нашу картку, але наповнення принципово інше. Моня випустив Debit на болванках від Black?

Карты супербомж от суперэлит визуально ничем не отличаются. Причём, супербомж может спокойно иметь чип и бесконтакт, а суперэлит только магнитную полоску. Всё от банка зависит.

Подтверждаю... Visa Gold/Platinum у УкрСиба - обыкновенная магнитка. В то-же самое время приват в Киеве карты с бесконтактном бесплатно раздаёт, лишь бы ими в метро платили :)

Темы не особо касается, но чтобы была ясность - у меня УкрСибовская платина с бесконтактом и чипом. Сейчас именная, а первая была безымянная и такая же
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