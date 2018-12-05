Если ни разу не ставили их мобильное приложение, то поставьте и войдите в него.
Автоматом рассчитают кредитные рейтинг и историю. Советую их смотреть на сайте УБКИ в журнале операций, ИМХО.
А так раз в год можно смотреть через официальное обращение к ним, т. е. заявление почтой.
Необходимо указывать финансовый номер. Если указать другой номер, то будешь проходить верификацию по фото себя и паспорта.Slx написав:Зашел сюда
https://ubki.ua/ua/credit-history.htmlи думаю, вписывать ли свой номер телефона с ДР.
ps Интересно, что история, заказанная через их мобильное приложение содержит пустые данные в реестре запросов, а через сайт данные есть...