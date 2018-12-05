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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1082108310841085
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:59

Re: Monobank

  Slx написав:Бесплатно через онлайн или почтой заявление писать?
Если ни разу не ставили их мобильное приложение, то поставьте и войдите в него.
Автоматом рассчитают кредитные рейтинг и историю. Советую их смотреть на сайте УБКИ в журнале операций, ИМХО.

А так раз в год можно смотреть через официальное обращение к ним, т. е. заявление почтой.

  Slx написав:Зашел сюда https://ubki.ua/ua/credit-history.html и думаю, вписывать ли свой номер телефона с ДР.
Необходимо указывать финансовый номер. Если указать другой номер, то будешь проходить верификацию по фото себя и паспорта.

ps Интересно, что история, заказанная через их мобильное приложение содержит пустые данные в реестре запросов, а через сайт данные есть...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:09

Курсы у вас испортились совершенно. У Альфы на пример лучшие курсы ежедневно.
А обещали лучший курс на рынке.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:27

  Alexey_k9 написав:Курсы у вас испортились совершенно. У Альфы на пример лучшие курсы ежедневно.
А обещали лучший курс на рынке.
Алка обошла моньку в декабре не ток по кешьям.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:31

  Alexey_k9 написав:Курсы у вас испортились совершенно. У Альфы на пример лучшие курсы ежедневно.
А обещали лучший курс на рынке.

Ещё и "честный кешбек" обещали... даже михайловский сдулся через три года, а моня всего за год
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:52

Stringer
Видимо не ожидали слишком большого количества дисциплинированных клиентов, не выходящих за рамки льготного периода...

В классических банках их очень мало.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:31

Re: Monobank

Vorlon написав:Stringer
Видимо не ожидали слишком большого количества дисциплинированных клиентов, не выходящих за рамки льготного периода...

В классических банках их очень мало.
Хотели же продвинутых бета-тестеров? Думали это котоманы на ОЕП?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:58

  Poleg написав:
  monobank_ua написав:Так, в списку немає типу, до якого відноситься наша картка, але MasterCard зробив виключення, та всі картки monobank приймають участь у цій акції ;)

На данный момент это вранье и при переходе по ссылке https://bilshe.mastercard.ua/ua/catalog ... mastercard
с акка Бильше в котором только Монобанк кнопка "Замовити" является неактивной.
Но раз Вы изволите так утверждать, то потрудитесь привести точный алгоритм заказа участия в акции Берлинале с картой Моно.

Его нет.
Поддержка сначала пишет "Да, наша карта принимает участие в данной акции ))", а потом заявляет, что "Там необходимы премиальные баллы , а не обычные", "Понимаю ваше желание участвовать в акции , но это условия Мастеркард)".
Так что mono-карта "участвует" в этой акции точно также, как и, например, Вика от Таси или Кард бланш от Идеи.
sauvignon
 
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