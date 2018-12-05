Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 11:59
Slx написав:
Бесплатно через онлайн или почтой заявление писать?
Если ни разу не ставили их мобильное приложение, то поставьте и войдите в него.
Автоматом рассчитают кредитные рейтинг и историю. Советую их смотреть на сайте УБКИ в журнале операций, ИМХО.
А так раз в год можно смотреть через официальное обращение к ним, т. е. заявление почтой.
Необходимо указывать финансовый номер. Если указать другой номер, то будешь проходить верификацию по фото себя и паспорта.
ps Интересно, что история, заказанная через их мобильное приложение содержит пустые данные в реестре запросов, а через сайт данные есть...
MASolomko
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Додано: Чет 06 гру, 2018 12:09
Курсы у вас испортились совершенно. У Альфы на пример лучшие курсы ежедневно.
А обещали лучший курс на рынке.
Alexey_k9
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Додано: Чет 06 гру, 2018 12:27
Alexey_k9 написав:
Курсы у вас испортились совершенно. У Альфы на пример лучшие курсы ежедневно.
А обещали лучший курс на рынке.
Алка обошла моньку в декабре не ток по кешьям.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Додано: Чет 06 гру, 2018 12:31
Alexey_k9 написав:
Курсы у вас испортились совершенно. У Альфы на пример лучшие курсы ежедневно.
А обещали лучший курс на рынке.
Ещё и "честный кешбек" обещали... даже михайловский сдулся через три года, а моня всего за год
Stringer
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Додано: Чет 06 гру, 2018 12:52
Stringer Видимо не ожидали слишком большого количества дисциплинированных клиентов, не выходящих за рамки льготного периода... В классических банках их очень мало.
Vorlon
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Додано: Чет 06 гру, 2018 14:31
Vorlon написав: Stringer Видимо не ожидали слишком большого количества дисциплинированных клиентов, не выходящих за рамки льготного периода... В классических банках их очень мало.
Хотели же продвинутых бета-тестеров? Думали это котоманы на ОЕП?
Размер имеет значение.
2XL
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Додано: Чет 06 гру, 2018 14:58
Poleg написав: monobank_ua написав:
Так, в списку немає типу, до якого відноситься наша картка, але MasterCard зробив виключення, та всі картки monobank приймають участь у цій акції
На данный момент это вранье и при переходе по ссылке
https://bilshe.mastercard.ua/ua/catalog ... mastercard
с акка Бильше в котором только Монобанк кнопка "Замовити" является неактивной.
Но раз Вы изволите так утверждать, то потрудитесь привести точный алгоритм заказа участия в акции Берлинале с картой Моно.
Его нет.
Поддержка сначала пишет "Да, наша карта принимает участие в данной акции ))", а потом заявляет, что "Там необходимы премиальные баллы , а не обычные", "Понимаю ваше желание участвовать в акции , но это условия Мастеркард)".
Так что mono-карта "участвует" в этой акции точно также, как и, например, Вика от Таси или Кард бланш от Идеи.
sauvignon
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