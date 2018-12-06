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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:44
MASolomko написав: Slx написав:
Бесплатно через онлайн или почтой заявление писать?
Если ни разу не ставили их мобильное приложение, то поставьте и войдите в него.
Автоматом рассчитают кредитные рейтинг и историю. Советую их смотреть на сайте УБКИ в журнале операций, ИМХО.
Вы это раньше пробовали? Я установил и с меня требует 50 грн. Как и у тех, кто отзывы на гуглплее пишет.
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Slx
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Додано: Чет 06 гру, 2018 17:47
MASolomko написав: Slx написав:
Бесплатно через онлайн или почтой заявление писать?
Если ни разу не ставили их мобильное приложение, то поставьте и войдите в него.
Автоматом рассчитают кредитные рейтинг и историю. Советую их смотреть на сайте УБКИ в журнале операций, ИМХО.
Вы правы - через сайт после этого удалось посмотреть. Через одно место все сделано, конечно.
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Slx
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Додано: Чет 06 гру, 2018 17:48
MASolomko написав: Slx написав:
Бесплатно через онлайн или почтой заявление писать?
Если ни разу не ставили их мобильное приложение, то поставьте и войдите в него.
Автоматом рассчитают кредитные рейтинг и историю. Советую их смотреть на сайте УБКИ в журнале операций, ИМХО.
А так раз в год можно смотреть через официальное обращение к ним, т. е. заявление почтой.
Необходимо указывать финансовый номер. Если указать другой номер, то будешь проходить верификацию по фото себя и паспорта.
У меня по ДР и по телефону сразу обратилось по имени-отчеству. Идентификационный не спрашивало. Подозреваю, что его спросит в случае, если по ДР и телефону человека не идентифицировало.
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Квінто
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Додано: Чет 06 гру, 2018 18:44
6-й день без монокарты....стоит в углу наказанная)
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superbmw2011
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Додано: Чет 06 гру, 2018 19:18
superbmw2011 написав:
6-й день без монокарты....стоит в углу наказанная)
Моя почетно лежит в специальном кляйстере.
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wig
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Додано: Чет 06 гру, 2018 19:26
Да уж полгода как лежит, каши не просит
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Додано: Чет 06 гру, 2018 19:40
wig написав: superbmw2011 написав:
6-й день без монокарты....стоит в углу наказанная)
Моя почетно лежит в специальном кляйстере.
От викенда?)))
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mihasik
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