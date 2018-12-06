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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:44
MASolomko написав: Slx написав:
Бесплатно через онлайн или почтой заявление писать?
Если ни разу не ставили их мобильное приложение, то поставьте и войдите в него.
Автоматом рассчитают кредитные рейтинг и историю. Советую их смотреть на сайте УБКИ в журнале операций, ИМХО.
Вы это раньше пробовали? Я установил и с меня требует 50 грн. Как и у тех, кто отзывы на гуглплее пишет.
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Slx
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Додано: Чет 06 гру, 2018 17:47
MASolomko написав: Slx написав:
Бесплатно через онлайн или почтой заявление писать?
Если ни разу не ставили их мобильное приложение, то поставьте и войдите в него.
Автоматом рассчитают кредитные рейтинг и историю. Советую их смотреть на сайте УБКИ в журнале операций, ИМХО.
Вы правы - через сайт после этого удалось посмотреть. Через одно место все сделано, конечно.
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Slx
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Додано: Чет 06 гру, 2018 17:48
MASolomko написав: Slx написав:
Бесплатно через онлайн или почтой заявление писать?
Если ни разу не ставили их мобильное приложение, то поставьте и войдите в него.
Автоматом рассчитают кредитные рейтинг и историю. Советую их смотреть на сайте УБКИ в журнале операций, ИМХО.
А так раз в год можно смотреть через официальное обращение к ним, т. е. заявление почтой.
Необходимо указывать финансовый номер. Если указать другой номер, то будешь проходить верификацию по фото себя и паспорта.
У меня по ДР и по телефону сразу обратилось по имени-отчеству. Идентификационный не спрашивало. Подозреваю, что его спросит в случае, если по ДР и телефону человека не идентифицировало.
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Квінто
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Додано: Чет 06 гру, 2018 18:44
6-й день без монокарты....стоит в углу наказанная)
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superbmw2011
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Додано: Чет 06 гру, 2018 19:18
superbmw2011 написав:
6-й день без монокарты....стоит в углу наказанная)
Моя почетно лежит в специальном кляйстере.
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wig
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Додано: Чет 06 гру, 2018 19:26
Да уж полгода как лежит, каши не просит
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Додано: Чет 06 гру, 2018 19:40
wig написав: superbmw2011 написав:
6-й день без монокарты....стоит в углу наказанная)
Моя почетно лежит в специальном кляйстере.
От викенда?)))
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mihasik
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Додано: Чет 06 гру, 2018 20:03
nickvp написав: maxim2014 написав:
safonovstanislav написав:[quote="4517209:klug"]Те, що пропонує Прихват під назвою World Black Edition візуально дуже схоже на нашу картку, але наповнення принципово інше. Моня випустив Debit на болванках від Black?
Карты супербомж от суперэлит визуально ничем не отличаются. Причём, супербомж может спокойно иметь чип и бесконтакт, а суперэлит только магнитную полоску. Всё от банка зависит.
Подтверждаю... Visa Gold/Platinum у УкрСиба - обыкновенная магнитка. В то-же самое время приват в Киеве карты с бесконтактном бесплатно раздаёт, лишь бы ими в метро платили
Темы не особо касается, но чтобы была ясность - у меня УкрСибовская платина с бесконтактом и чипом. Сейчас именная, а первая была безымянная и такая же[/quote]
Платиновая именно виза?... Мастер и у меня с чипом и пейпасом...
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maxim2014
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Додано: Чет 06 гру, 2018 21:20
Вопрос к знатокам : если пополнить карту Моно в приложении Моно , картой Ультра (Альфа) , то со стороны Аллы не возьмут комисс ?
Уже пополнял так 3 месяца назад , но может быть уже что-то изменилось ?
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ALEX66
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