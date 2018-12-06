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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 22:25
Искатель написав: ALEX66 написав:
Вопрос к знатокам : если пополнить карту Моно в приложении Моно , картой Ультра (Альфа) , то со стороны Аллы не возьмут комисс ?
Уже пополнял так 3 месяца назад , но может быть уже что-то изменилось ?
Нет комиссии.
Но появилось ограничение - 15000 в сутки.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 06 гру, 2018 22:47
Фантом написав:
Искатель написав: ALEX66 написав:
Вопрос к знатокам : если пополнить карту Моно в приложении Моно , картой Ультра (Альфа) , то со стороны Аллы не возьмут комисс ?
Уже пополнял так 3 месяца назад , но может быть уже что-то изменилось ?
Нет комиссии.
Но появилось ограничение - 15000 в сутки.
Оказывается, ограничение можно снять. После неудачной попытки, звонят с альфабанка и спрашивают необходимый лимит. Есть предположение, что лимит можно изменить также, если самому позвонить в колл-центр
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safonovstanislav
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Додано: Чет 06 гру, 2018 23:16
ALEX66 написав:
Вопрос к знатокам : если пополнить карту Моно в приложении Моно , картой Ультра (Альфа) , то со стороны Аллы не возьмут комисс ?
Уже пополнял так 3 месяца назад , но может быть уже что-то изменилось ?
мне ультру так заблочили - за мошеннические операции, точнее за операции на мошенническом ресурсе...
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ol_zy
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Додано: Чет 06 гру, 2018 23:24
monobank_ua
вместо авиабилетов, на вертолете можно погонять?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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proftpd66
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Додано: Чет 06 гру, 2018 23:33
safonovstanislav написав: Фантом написав:
Но появилось ограничение - 15000 в сутки.
Оказывается, ограничение можно снять. После неудачной попытки, звонят с альфабанка и спрашивают необходимый лимит. Есть предположение, что лимит можно изменить также, если самому позвонить в колл-центр
Тобто це обмеження Альфи, а не Моні? Спершу подумав, що Моня там вже взагалі зашморг на шию вішає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 04:35
В приложении можно изменить ограничение
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andyteam
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:40
Мизантрóп написав:
Алка обошла моньку в декабре не ток по кешьям.
Самое смешное, что Алла уже сейчас обошла невыпущенную железную карту, предложив точно такой же по сути продукт с кешбеком 3% вместо айроновских двух.
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Poleg
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:38
maxim2014 написав:
Платиновая именно виза?... Мастер и у меня с чипом и пейпасом...
Мастер. Визу не люблю/не умею "готовить"
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nickvp
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