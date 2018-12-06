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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1084108510861087
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:25

  Искатель написав:
  ALEX66 написав:Вопрос к знатокам : если пополнить карту Моно в приложении Моно , картой Ультра (Альфа) , то со стороны Аллы не возьмут комисс ?
Уже пополнял так 3 месяца назад , но может быть уже что-то изменилось ?

Нет комиссии.


Но появилось ограничение - 15000 в сутки.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:47

  Фантом написав:
  Искатель написав:
  ALEX66 написав:Вопрос к знатокам : если пополнить карту Моно в приложении Моно , картой Ультра (Альфа) , то со стороны Аллы не возьмут комисс ?
Уже пополнял так 3 месяца назад , но может быть уже что-то изменилось ?

Нет комиссии.


Но появилось ограничение - 15000 в сутки.

Оказывается, ограничение можно снять. После неудачной попытки, звонят с альфабанка и спрашивают необходимый лимит. Есть предположение, что лимит можно изменить также, если самому позвонить в колл-центр
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:16

  ALEX66 написав:Вопрос к знатокам : если пополнить карту Моно в приложении Моно , картой Ультра (Альфа) , то со стороны Аллы не возьмут комисс ?
Уже пополнял так 3 месяца назад , но может быть уже что-то изменилось ?

мне ультру так заблочили - за мошеннические операции, точнее за операции на мошенническом ресурсе...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:24

monobank_ua

вместо авиабилетов, на вертолете можно погонять? :)


Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:33

  safonovstanislav написав:
  Фантом написав:Но появилось ограничение - 15000 в сутки.

Оказывается, ограничение можно снять. После неудачной попытки, звонят с альфабанка и спрашивают необходимый лимит. Есть предположение, что лимит можно изменить также, если самому позвонить в колл-центр

Тобто це обмеження Альфи, а не Моні? Спершу подумав, що Моня там вже взагалі зашморг на шию вішає.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 04:35

В приложении можно изменить ограничение
andyteam
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:40

  Мизантрóп написав:Алка обошла моньку в декабре не ток по кешьям.

Самое смешное, что Алла уже сейчас обошла невыпущенную железную карту, предложив точно такой же по сути продукт с кешбеком 3% вместо айроновских двух.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:38

  maxim2014 написав:Платиновая именно виза?... Мастер и у меня с чипом и пейпасом...

Мастер. Визу не люблю/не умею "готовить"
nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:51

  superbmw2011 написав:6-й день без монокарты....стоит в углу наказанная)


:D
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:03

  Poleg написав:
  Мизантрóп написав:Алка обошла моньку в декабре не ток по кешьям.

Самое смешное, что Алла уже сейчас обошла невыпущенную железную карту, предложив точно такой же по сути продукт с кешбеком 3% вместо айроновских двух.

учитывая что моне нада занести 400К гривен не под самый лучший процент на рынке то на этом фоне блекнет даже 2К абонки по тревел карте аллы.
mephala
 
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  #<1 ... 1084108510861087
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