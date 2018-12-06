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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:04
Re: Monobank
В отличие от прошлого раза не смог расплатиться на АЗС: "Отказ. Для успешной операции используйте чип. Вставьте чип в терминал и попробуйте снова". По словам оператора у предыдущего покупателя с картой мони также был отказ. Расплатился Приватом. Следом заехал в АТБ. Там вставлять не пришлось - всё оплатилось. На АЗС кешбэк был заточен, на продукты - нет. Совпадение?
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:31
Магнит при наличии чипа чаще всего не проходит. Нужно вставлять чипом или использовать бесконтакт.
Число зверя - 9,99
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