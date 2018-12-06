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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:04
Re: Monobank
В отличие от прошлого раза не смог расплатиться на АЗС: "Отказ. Для успешной операции используйте чип. Вставьте чип в терминал и попробуйте снова". По словам оператора у предыдущего покупателя с картой мони также был отказ. Расплатился Приватом. Следом заехал в АТБ. Там вставлять не пришлось - всё оплатилось. На АЗС кешбэк был заточен, на продукты - нет. Совпадение?
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:31
Магнит при наличии чипа чаще всего не проходит. Нужно вставлять чипом или использовать бесконтакт.
Число зверя - 9,99
Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:09
Re: Monobank
mephala
Я про ту, которая 150 гривен в год, а не Скайпасс. Последний даром не нужен, там потом эти мили протухнут у Бени - он с каждым днем все жадней и жадней.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:51
Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:28
Re: Monobank
В связи с тем, что моня сдулся, впервые в конце месяца буду гасить карту в ноль с перспективой на закрытие. Кто-то пополнял ровно в 0 грн 00 коп? Зная наши банки там могут быть неотображаемые дробные копейки. Собственно вопрос - гасить ту сумму, которая отображена в приложении, или на 1 коп большую. Не хотелось бы, с одной стороны, чтобы эта копейка помешала закрытию карты в будущем, но и с другой стороны влететь из-за дробных копеек на проценты за вылет из грейса тоже не хотелось бы.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:53
Всегда гасил в последний день месяца ровно сумму сколько показывало в приложении, никаких других копеек не было.
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