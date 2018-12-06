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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1085108610871088
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:04

Re: Monobank

В отличие от прошлого раза не смог расплатиться на АЗС: "Отказ. Для успешной операции используйте чип. Вставьте чип в терминал и попробуйте снова". По словам оператора у предыдущего покупателя с картой мони также был отказ. Расплатился Приватом. Следом заехал в АТБ. Там вставлять не пришлось - всё оплатилось. На АЗС кешбэк был заточен, на продукты - нет. Совпадение?
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:31

  Dikoy написав:В отличие от прошлого раза не смог расплатиться на АЗС: "Отказ. Для успешной операции используйте чип. Вставьте чип в терминал и попробуйте снова". По словам оператора у предыдущего покупателя с картой мони также был отказ. Расплатился Приватом. Следом заехал в АТБ. Там вставлять не пришлось - всё оплатилось. На АЗС кешбэк был заточен, на продукты - нет. Совпадение?

Магнит при наличии чипа чаще всего не проходит. Нужно вставлять чипом или использовать бесконтакт.
Число зверя - 9,99
Gas
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:09

Re: Monobank

mephala
Я про ту, которая 150 гривен в год, а не Скайпасс. Последний даром не нужен, там потом эти мили протухнут у Бени - он с каждым днем все жадней и жадней.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:51

  Poleg написав:mephala
Я про ту, которая 150 гривен в год, а не Скайпасс. Последний даром не нужен, там потом эти мили протухнут у Бени - он с каждым днем все жадней и жадней.

ну я посчитал все хотелки аллы 150*12+150.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:28

Re: Monobank

В связи с тем, что моня сдулся, впервые в конце месяца буду гасить карту в ноль с перспективой на закрытие. Кто-то пополнял ровно в 0 грн 00 коп? Зная наши банки там могут быть неотображаемые дробные копейки. Собственно вопрос - гасить ту сумму, которая отображена в приложении, или на 1 коп большую. Не хотелось бы, с одной стороны, чтобы эта копейка помешала закрытию карты в будущем, но и с другой стороны влететь из-за дробных копеек на проценты за вылет из грейса тоже не хотелось бы.
Amid
 
Повідомлень: 856
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:53

  Amid написав:В связи с тем, что моня сдулся, впервые в конце месяца буду гасить карту в ноль с перспективой на закрытие. Кто-то пополнял ровно в 0 грн 00 коп? Зная наши банки там могут быть неотображаемые дробные копейки. Собственно вопрос - гасить ту сумму, которая отображена в приложении, или на 1 коп большую. Не хотелось бы, с одной стороны, чтобы эта копейка помешала закрытию карты в будущем, но и с другой стороны влететь из-за дробных копеек на проценты за вылет из грейса тоже не хотелось бы.


Всегда гасил в последний день месяца ровно сумму сколько показывало в приложении, никаких других копеек не было.
WachtAmRhein
 
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  #<1 ... 1085108610871088
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