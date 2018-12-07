Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:04

В отличие от прошлого раза не смог расплатиться на АЗС: "Отказ. Для успешной операции используйте чип. Вставьте чип в терминал и попробуйте снова". По словам оператора у предыдущего покупателя с картой мони также был отказ. Расплатился Приватом. Следом заехал в АТБ. Там вставлять не пришлось - всё оплатилось. На АЗС кешбэк был заточен, на продукты - нет. Совпадение?

"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.