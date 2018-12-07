В отличие от прошлого раза не смог расплатиться на АЗС: "Отказ. Для успешной операции используйте чип. Вставьте чип в терминал и попробуйте снова". По словам оператора у предыдущего покупателя с картой мони также был отказ. Расплатился Приватом. Следом заехал в АТБ. Там вставлять не пришлось - всё оплатилось. На АЗС кешбэк был заточен, на продукты - нет. Совпадение?
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Dikoy написав:В отличие от прошлого раза не смог расплатиться на АЗС: "Отказ. Для успешной операции используйте чип. Вставьте чип в терминал и попробуйте снова". По словам оператора у предыдущего покупателя с картой мони также был отказ. Расплатился Приватом. Следом заехал в АТБ. Там вставлять не пришлось - всё оплатилось. На АЗС кешбэк был заточен, на продукты - нет. Совпадение?
Магнит при наличии чипа чаще всего не проходит. Нужно вставлять чипом или использовать бесконтакт.
В связи с тем, что моня сдулся, впервые в конце месяца буду гасить карту в ноль с перспективой на закрытие. Кто-то пополнял ровно в 0 грн 00 коп? Зная наши банки там могут быть неотображаемые дробные копейки. Собственно вопрос - гасить ту сумму, которая отображена в приложении, или на 1 коп большую. Не хотелось бы, с одной стороны, чтобы эта копейка помешала закрытию карты в будущем, но и с другой стороны влететь из-за дробных копеек на проценты за вылет из грейса тоже не хотелось бы.
Amid написав:В связи с тем, что моня сдулся, впервые в конце месяца буду гасить карту в ноль с перспективой на закрытие. Кто-то пополнял ровно в 0 грн 00 коп? Зная наши банки там могут быть неотображаемые дробные копейки. Собственно вопрос - гасить ту сумму, которая отображена в приложении, или на 1 коп большую. Не хотелось бы, с одной стороны, чтобы эта копейка помешала закрытию карты в будущем, но и с другой стороны влететь из-за дробных копеек на проценты за вылет из грейса тоже не хотелось бы.
Всегда гасил в последний день месяца ровно сумму сколько показывало в приложении, никаких других копеек не было.
monobank_ua написав:Так, в списку немає типу, до якого відноситься наша картка, але MasterCard зробив виключення, та всі картки monobank приймають участь у цій акції
На данный момент это вранье и при переходе по ссылке https://bilshe.mastercard.ua/ua/catalog ... mastercard с акка Бильше в котором только Монобанк кнопка "Замовити" является неактивной. Но раз Вы изволите так утверждать, то потрудитесь привести точный алгоритм заказа участия в акции Берлинале с картой Моно.
Его нет. Поддержка сначала пишет "Да, наша карта принимает участие в данной акции ))", а потом заявляет, что "Там необходимы премиальные баллы , а не обычные", "Понимаю ваше желание участвовать в акции , но это условия Мастеркард)". Так что mono-карта "участвует" в этой акции точно также, как и, например, Вика от Таси или Кард бланш от Идеи.
Ну там принцип - хз.
Сначала и у меня тоже не активна была кнопка, но потом как то взяло и сработало.