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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1086108710881089
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 05:31

  Amid написав:В связи с тем, что моня сдулся, впервые в конце месяца буду гасить карту в ноль с перспективой на закрытие. Кто-то пополнял ровно в 0 грн 00 коп? Зная наши банки там могут быть неотображаемые дробные копейки. Собственно вопрос - гасить ту сумму, которая отображена в приложении, или на 1 коп большую. Не хотелось бы, с одной стороны, чтобы эта копейка помешала закрытию карты в будущем, но и с другой стороны влететь из-за дробных копеек на проценты за вылет из грейса тоже не хотелось бы.

А что это за зверь такой - неотображаемые дробные копейки? Что то типа неуловимого джо?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 09:24

  Stringer написав:А что это за зверь такой - неотображаемые дробные копейки? Что то типа неуловимого джо?

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WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 09:48

Части копеек у Monobank

У мони как раз действуют "странные" правила округления копеек. В отличии от математических, когда "0,5-0,99" копейки округляется до 1 коп., у Мони если это выплату которую делает он (кэшбек, % по депо, покупка валюты) - диапазон "0,01-0,99" копейки всегда округляется до 0, а если выплату получает Моня (% по кредиту) то данный диапазон Моня всегда трактует как копейка в его пользу.
Поэтому гася долг по кредитке - частей копеек можно не опасаться, лишнюю копейку Моня если что уже себе начислил.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 10:26

Re: Monobank

На фб по поводу отмены кешбэка и введения абон.оплаты за карту:Зображення
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ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 10:28

  ol_zy написав:На фб по поводу отмены кешбэка и введения абон.оплаты за карту:

Там и сам пост, и его тема не менее интересны :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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  #<1 ... 1086108710881089
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