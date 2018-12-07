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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 гру, 2018 05:31
Amid написав:
В связи с тем, что моня сдулся, впервые в конце месяца буду гасить карту в ноль с перспективой на закрытие. Кто-то пополнял ровно в 0 грн 00 коп? Зная наши банки там могут быть неотображаемые дробные копейки. Собственно вопрос - гасить ту сумму, которая отображена в приложении, или на 1 коп большую. Не хотелось бы, с одной стороны, чтобы эта копейка помешала закрытию карты в будущем, но и с другой стороны влететь из-за дробных копеек на проценты за вылет из грейса тоже не хотелось бы.
А что это за зверь такой - неотображаемые дробные копейки? Что то типа неуловимого джо?
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Додано: Суб 08 гру, 2018 09:48
У мони как раз действуют "странные" правила округления копеек. В отличии от математических, когда "0,5-0,99" копейки округляется до 1 коп., у Мони если это выплату которую делает он (кэшбек, % по депо, покупка валюты) - диапазон "0,01-0,99" копейки всегда округляется до 0, а если выплату получает Моня (% по кредиту) то данный диапазон Моня всегда трактует как копейка в его пользу.
Поэтому гася долг по кредитке - частей копеек можно не опасаться, лишнюю копейку Моня если что уже себе начислил.
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Додано: Суб 08 гру, 2018 10:28
ol_zy написав:
На фб по поводу отмены кешбэка и введения абон.оплаты за карту:
Там и сам пост, и его тема не менее интересны
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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