|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 гру, 2018 12:19
Re: Monobank
Ну да, дешеве ж гарним не буває, а халявне взагалі фігня ))
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Суб 08 гру, 2018 12:30
Додано: Суб 08 гру, 2018 13:05
Яка абонка буде тоді оптимальною?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 08 гру, 2018 13:10
Додано: Суб 08 гру, 2018 13:31
Скільки хто готовий платити в місяць?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 08 гру, 2018 13:37
Ніскільки бариги не отримають
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 08 гру, 2018 13:38
Re: Monobank
Абонка на кредитку м.б. тільки від'ємною
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Суб 08 гру, 2018 13:43
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Зараз переглядають цей форум: Stringer, WachtAmRhein і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|