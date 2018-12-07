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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1087108810891090
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 12:19

Re: Monobank

Ну да, дешеве ж гарним не буває, а халявне взагалі фігня ;)))
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 12:30

  maxprofit написав:Зовсім сказилися ? ... Чи то таким чином свинорилів за борт скидають ?

скорее они таким образом хотят закрыть проект моно и пробросить команду разработчиков...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:05

  BBC написав:
  maxprofit написав:Планується ще й покращенняу вигляді абонки на карту ???

Да. Клиенты просят уменьшить % по крелитной задолжености и ввести фиксированую абонку.

Яка абонка буде тоді оптимальною?
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:10

  maxprofit написав:Зовсім сказилися ? ... Чи то таким чином свинорилів за борт скидають ?

Абонка - возможность не объявляя проект провалившимся, красиво его свернуть.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:31

  wig написав:
  maxprofit написав:Зовсім сказилися ? ... Чи то таким чином свинорилів за борт скидають ?

Абонка - возможность не объявляя проект провалившимся, красиво его свернуть.

Скільки хто готовий платити в місяць?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:38

Re: Monobank

Абонка на кредитку м.б. тільки від'ємною
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:43

  chipmunk написав:Абонка на кредитку м.б. тільки від'ємною

Компенсується кишмишем.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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